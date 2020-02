L’amica geniale 2 anticipazioni: Lila di nuovo incinta ma è giallo sul padre, Stefano e Nino il dubbio

Andrà in onda questa sera la terza e penultima puntata de L’amica geniale 2 2 non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di quello che succederà nel finale di questa stagione…Vedrete infatti molto presto che tra Nino e Lila inizierà una storia clandestina. Nel corso delle vacanze a Ischia infatti, Lila, pensando che Elena non è interessata a Nino, si avvicinerà molto a lui iniziando una vera e propria relazione extra coniugale. Elena diventerà quindi una sorta di sua alleata, continuando a stare al suo fianco per proteggerla dalle maldicenze…La ragazza dovrà sotterrare i suoi sentimenti, dimostrandosi leale a Lila ma, dopo il ritorno a casa, passate queste vacanze da incubo, le cose tra le due amiche cambieranno. Elena infatti si concentrerà sulla scuola e smetterà di vedere per qualche tempo Lila fino a quando poi scoprirà che la relazione tra la sua amica e Nino procede. Lila infatti si vede di nascosto con Nino nel negozio in centro a Napoli dove ha iniziato a lavorare rientrata dalle vacanze.

Un colpo di scena però sta per arrivare e lo vedremo in questo gran finale di stagione…Lila infatti decide di lasciare Stefano ma c’è anche un motivo particolare che la spingerà a questa decisione…

L’AMICA GENIALE 2 ANTICIPAZIONI LILA E’ INCINTA: CHI E’ IL PADRE DI SUO FIGLIO?

Come vi abbiamo detto la relazione tra Nino e Lila andrà avanti, la ragazza pensa di essere realmente innamorata del giovane studente e decide di divorziare da Stefano. Ma l’uomo non ha nessuna intenzione di lasciare Lila…Lei però continua a fare di testa sua e scappa dalla casa per andare a vivere in un appartamento malconcio insieme a Nino. Fanno progetti, sognano un grande amore ma presto si rendono conto di non poter continuare tutto questo. La favola d’amore finisce ma Lila si rende conto di essere incinta. Il vero problema è che Lila, che ha comunque avuto dei rapporti con Stefano anche durante la relazione con Nino, non sa di chi possa essere suo figlio.

La ragazza si ritrova quindi da sola, incinta e senza un euro. In aiuto di Lila arriverà Enzo che è sempre stato molto innamorato di lei, anche se la ragazza non se n’è mai accorta. Si prenderà cura di Lila e anche del bambino che nascerà qualche mese dopo…

Non scopriremo in questa stagione chi è il padre del piccolo Gennaro che nascerà e renderò Lila una bravissima madre, nonostante le difficoltà del caso. Ma Lila continuerà a sperare che suo figlio sia frutto del grande amore vissuto con Nino Serratore…