Don Matteo 12 anticipazioni: in onda al martedì con Elena Sofia Ricci

Don Matteo 12 torna il 3 marzo 2020: data da segnare sul calendario. Non si andrà in onda come di consueto al giovedì sera causa Coppa Italia che incombe e che andrà in onda proprio al giovedì. La fiction amatissima vista da oltre 6 milioni di spettatori ogni settimana, cambia collocazione. Ma cosa succederà nella settima puntata di Don Matteo 12 in onda martedì sera? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni. Come avrete visto nel promo, guest stare della serata sarà Elena Sofia Ricci che non vestirà i panni di suor Angela, giusto per restare in tema, ma che interpreterà proprio sé stessa.

Facciamo il punto della situazione: avrete visto che Marco e Anna si stanno molto allontanando anche perchè la capitana si è legata a Sergio. I due si sono baciati mentre Marco sembra avvicinarsi, a sua volta, a un’altra donna. Nasceranno due nuove coppie oppure alla fine Marco e Anna torneranno insieme? Il pubblico che segue con affetto Don Matteo 12 sembra tifare ancora per il PM e per la capitana. Vedremo!

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA SETTIMA PUNTATA IN ONDA IL 3 MARZO 2020

Settima puntata di Don Matteo 12, settimo comandamento, nell’episodio in onda martedì sera ( eccezionalmente per la prossima settimana) al centro “Non rubare”. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama della prossima puntata.

12×07 Non Rubare: Don Matteo trova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che, la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per far ingelosire Elisa, le fa credere di avere un’amicizia speciale con una bellissima attrice: Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto. Nasceranno una serie di equivoci che ovviamente faranno molto divertire il pubblico…

Sara intanto sembra essersi presa una bella cotta per Marco che però pare essere ancora molto legato ad Anna…E anche lei vedendo insieme Marco e Sara si rende conto di provare una certa gelosia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Don Matteo 12 in onda martedì sera su Rai 1. Segnate la data sul calendario!