L’amica geniale 3: Elena sposa Pietro ma Nino ancora una volta sconvolgerà la sua vita

Che cosa succederà ne L’amica geniale 3? E’ la domanda che tutti i telespettatori che non hanno letto la saga di Elena Ferrante si stanno facendo! La terza stagione, Storia di chi fugge e di chi resta, ci racconterà tutto quello che è successo dopo la pubblicazione del libro di Elena, che ha avuto un grande successo in tutta Italia. Non solo, Elena, proprio grazie al suo libro, ha incontrato di nuovo Nino Sarratore, comprendendo che, quello che prova per lui forse, non potrà mai provarlo per nessun altro. La storia con Franco Mari le ha lasciato un bel ricordo ma nulla in confronto ai brividi che ha sempre provato pensando a Nino; e neppure Pietro, un ragazzo che sembra essere così devoto a lei, riesce a smuoverle quel sentimento che Nino le provoca solo con uno sguardo. Come si suol dire, il primo grande amore non si scorda mai. E Nino per Elena non è stato solo il grande amore ma a quanto pare, l’unico.

Se ne renderà presto conto e tutta la terza stagione de L’amica geniale ruoterà intorno a quello che Elena sente, a quello che Elena vorrebbe fare ma non fa.

Scopriamo qualche anticipazione in più in merito alla terza stagione de L’amica geniale che arriverà su Rai 1 nel 2021.

L’AMICA GENIALE 3 ANTICIPAZIONI: IL MATRIMONIO DI ELENA E PIETRO

Elena riscuoterà un grande successo con il suo libro anche se soprattutto la sua famiglia, non approverà il contenuto del libro. Nel rione inoltre molti personaggi si rispecchieranno nelle storie raccontare da Elena e non approveranno le scelte fatte dalla Greco. Elena andrà per la sua strada e, nonostante l’incontro con Nino, che adesso studia e lavora a Milano, continuerà il suo fidanzamento con Pietro. Insieme decideranno di sposarsi, e di andare a vivere a Firenze. Pietro inizierà a lavorare all’università mentre Elena proverà a continuare a essere una donna in carriera ma tutto cambierà con l’arrivo delle due figlie.

L’AMICA GENIALE 3 ANTICIPAZIONI: ELENA MAMMA INSODDISFATTA

Elsa e Adele saranno la gioia più grande di Elena per lungo tempo ma cambieranno la sua vita. Elena diventerà una madre che ha poco da dare alle sue figlie. Non sa cucinare, non sa tenere la casa, come ha sempre fatto notare sua madre, non ha imparato nulla se non a studiare. I chili in più, la stanchezza di due gravidanze così ravvicinate e l’assenza di Pietro sempre troppo impegnato con il suo lavoro, influenzeranno in modo negativo la vita di Elena che tra l’altro, viene spinta dalla casa editrice a scrivere un secondo libro ma l’ispirazione che la storia di Lila, la storia della fata blu e della vita nel rione le avevano dato, non c’è più.

La storia tra Pietro ed Elena inizierà a cadere a pezzi anche perchè lei inizia a rendersi conto di non provare nulla per quell’uomo e di voler essere importante per altri. Ma per chi?

L’AMICA GENIALE 3 ANTICIPAZIONI: NINO URAGANO PER ELENA

La vita di Elena cambierà improvvisamente ancora una volta a causa di Nino che, tornerà prepotentemente nella sua vita. Da qui Elena coinvolgerà anche le sue bambine, senza rendersene conto, in un vortice fatto di bugie, tradimenti, e anche atteggiamenti poco consoni a una madre. Una relazione clandestina, proprio come era successo con Lila a Ischia, la travolgerà. Ma questa volta è lei ad avere quello che ha sempre desiderato: Nino.