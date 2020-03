Elité 3 arriva su Netflix: trama completa degli 8 episodi, chi ha ucciso Polo?

Restiamo a casa e guardiamo le serie tv! E da oggi, 13 marzo 2020, su Netflix arriva Elité alla sua terza stagione. Che cosa succede negli 8 episodi di questa terza stagione dell’amatissima serie spagnola? Tutto riprende da dove avevamo lasciato anche se, la serie si apre con una scena molto forte. Questa volta non c’è una scomparsa ma un omicidio. Dopo esser stato accusato dell’omicidio di Marina, Polo viene ucciso. Ma chi è stato e perchè?

La narrazione, dopo la scena principale, torna indietro nel tempo. Cinque mesi prima, i ragazzi avevano appena appreso la notizia della colpevolezza di Polo e si preparavano ad affrontare le conseguenze di quanto accaduto negli ultimi giorni. Ma Samuel e Guzman hanno ben chiaro un fatto: se il trofeo, l’arma del delitto, non sarà ritrovato, Polo potrebbe cavarsela e persino evitare il processo. Ma come andranno le cose?

Non ci resta che scoprire la trama completa degli otto episodi di Elité della terza stagione disponibili da oggi su Netflix. Se siete curiosi…Ecco per voi tutti i dettagli! Ogni episodi ha, come titolo, il nome di uno dei ragazzi protagonisti. Si parte con Carla la grande accusatrice di Polo e si chiude proprio con lui, l’assassino di Marina.

ELITE 3: LA TRAMA COMPLETA DEL PRIMO EPISODIO DAL TITOLO CARLA

Carla è interrogata dopo l’omicidio di uno studente. Nel passato affronta Polo in tribunale, Ander si preoccupa per la sua salute e Nadia incontra un nuovo corteggiatore.

Elité 3 la trama completa del primo episodio 3X01- La serie si apre con il cadavere di un giovane in una discoteca. Sembra essere il corpo di Polo. Poi si torna indietro nella narrazione, a 5 mesi prima, quando la vita dei ragazzi sembrava dover riprendere. Polo, nonostante le accuse, aveva deciso di tornare a scuola mentre gli altri provavano a ricominciare. Polo, ben sapendo che solo Carla poteva scagionarlo, prova quindi a chiederle di ritrattare tutto…Samuel e Guzman sono uniti e sanno bene che, senza l’arma del delitto, potrebbe non essere processato…Carla vuole dire la verità e invita Polo a confessare: in questo modo avrà la pena ridotta.

Valerio sarebbe dovuto andare in Cile per stare lontano da Lu ma ha deciso di restare in Spagna. Rebecca non vuole più avere a che fare con Samuel, dopo tutte le bugie che lui le ha detto. Cayetana è la sola a stare vicino a Polo in questo momento complicato…Le due madri di Polo però non approvano questa relazione.

Omar si accorge che Ander ha uno strano rigonfiamento sull’inguine e pensa che sia meglio andare da un dottore. La mamma di Samuel vorrebbe lasciare tutto per raggiungere Nano e ricominciare insieme a lui dove nessuno li conosce. Il padre di Carla sembra chiederle questi si ritrattare: solo in questo modo si potrà salvare la famiglia. Guzman chiede ai suoi genitori di andare in tribunale per assicurarsi che Carla non ritratti. Ander intanto va dal dottore per capire che cosa abbia.

Un flashback ci porta al presente: Carla viene interrogata dalla polizia. Pare che Polo sia stato ucciso, da qualcuno che lo ha pugnalato al cuore…Un ricordo di Carla mostra il suo gesto dopo la caduta di Polo dal piano più alto della discoteca: ha preso un pezzo di bottiglia insanguinata e l’ha nascosta nella borsetta. Quando però la detective le chiede di mostrare la borsa, non trova nulla…Carla dice che non gli avrebbe mai fatto del male perchè lei lo amava…

Valerio e Rebeca hanno un incontro ravvicinato in bagno in discoteca ma il giovane hai dei problemi…Nadia invece ha un incontro scontro con Malik…

Samuel prova a ricordare a Carla che la ama e che insieme possono essere forti ma lei deve testimoniare. Valerio spiega a Lu che non può andare in Cile perchè sua madre non gli risponde al telefono. Guzman vorrebbe che Ander parlasse in aula ma il ragazzo ha altro a cui pensare, in attesa dei risultato degli esami medici.

Carla, impaurita dalla situazione, in aula, decide di ritrattare e dice che ha inventato tutto. La detective non la prende affatto bene ma Carla sembra pensare solo al suo futuro, disinteressata del resto. Omar vorrebbe che Ander dicesse tutto alla polizia. I risultati del test sembrano non mostrare nulla di preoccupante.

Lu prova a parlare con suo padre chiedendo di accettare Valerio nonostante tutto. Ma l’uomo ha una reazione praticamente opposta: caccia suo figlio di casa e toglie a Lu ogni sostentamento. La manterrà fino a quando sarà maggiorenne e poi nulla di più.

Polo vuole disfarsi del trofeo ma Cayetana gli dice che non deve essere fatto adesso…Nadia scopre che non può ottenere la borsa di studio nella sua università preferita a causa del video che è stato girato con lei protagonista. Malik si avvicina a Nadia e le fa capire che non gli importa quello che è accaduto, lui non la giudica. Samuel invece si prepara a lasciare la scuola per partire con sua madre e andare da Nano.

A quanto pare non è vero che Ander sta bene…Guzman non riesce a credere che Polo sia di nuovo a scuola e lo prende a pugni. Samuel chiede a sua madre di andare via per il momento, quando tutto sarà finito poi torneranno di nuovo insieme.

ELITE 3 LA TRAMA COMPLETA DEL SECONDO EPISODIO DAL TITOLO SAMUEL E GUZMAN

Guzmán cerca di farsi perdonare. Nadia minaccia vendetta quando lei e Lu s’impegnano per la stessa borsa di studio. Ander si confessa con i suoi cari.

Elité 3 la trama completa dell’episodio 3X02–

