Doc-Nelle tue mani seconda puntata: Andrea ricorderà del suo passato? Qualcuno rema contro

Cosa succederà nella seconda puntata di Doc-Nelle tue mani in onda il 2 aprile 2020? La memoria di Andrea tornerà pian piano? Il dottore ritroverà la giusta via per capire quello che era successo in particolare il giorno in cui ha ricevuto un colpo di pistola alla testa? Andrea aveva scoperto tutto quel giorno, aveva scoperto il grande inganno, aveva scoperto che la morte del giovane paziente era stata un incidente, stava valutando il da farsi. Ma il padre della vittima non gli ha dato modo di spiegarsi e ha sparato contro di lui. Da quel momento tutto è cambiato. Andrea non ricorda gli ultimi dodici anni, non ricorda perchè lui e sua moglie si sono lasciati, non ricorda dei suoi figli, del piccolo venuto a mancare. E non ricorda di come era diventato: un dottore eccellente ma poco incline alla vicinanza con i pazienti e con i loro parenti. Un medico tutto d’un pezzo stimato si, ma anche odiato.

E non ricorda nulla neppure della sua nuova compagna che anzi oggi lo vede sperare di poter tornare insieme a sua moglie. Cosa accadrà nei prossimi due episodi, è possibile che il nostro DOC ritrovi la memoria? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dell’episodio 3 e dell’episodio 4 in onda la prossima settimana su Rai 1.

DOC-NELLE TUE MANI LA TRAMA DELLA SECONDA PUNTATA: LE ANTICIPAZIONI DEL 2 APRILE 2020

Le anticipazioni dell’episodio 1×03 Niente di personale: Andrea torna in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima erano terrorizzati da lui e che faticano ad abituarsi all’inaspettato rovesciamento dei ruoli.Ormai è una persona totalmente diversa, ben lontana dall’uomo che era stato negli ultimi anni. Mentre cerca di riconquistare l’ex moglie, la collaborazione con Giulia sul caso di un giovane manager si rivelerà ostica e ricca di sorprese.

Le anticipazioni dell’episodio 1×04 Una cosa buona che fa male: L’arrivo di un malato particolarmente importante per Giulia esaspera la competizione fra gli specializzandi e Andrea ha l’occasione di iniziare a conoscerli veramente. Nel frattempo, coinvolge il reparto nella ricerca della password della sua mail che potrebbe aiutarlo a ricostruire una parte fondamentale del suo passato, ma che qualcuno vuole nascondergli a tutti i costi.

E infatti mentre Andrea cerca di mettere insieme i pezzi della sua vita, qualcuno potrebbe rischiare grosso ed è per questo che il nuovo primario rema contro di lui. Non può permettersi che Andrea ricordi quanto accaduto pochi minuti prima dello sparo…

Tutto questo e molto altro giovedì prossimo su Rai 1!