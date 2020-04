Gli attori di THE OC oggi: cosa fanno e come sono cambiati in 13 anni

Andrà in onda dal 23 aprile 2020 la prima stagione di The OC su Italia 1 e ci porterà indietro nel tempo! Era il 2003 quando in Italia arrivava la serie di maggior successo dei primi anni duemila. Una serie amatissima che ha trovato un grande pubblico anche in Italia. Oggi Italia 1, a grande richiesta, ripropone questa serie cult.

Ma come sono cambiati nel tempo gli attori che hanno dato il volto agli amatissimi personaggi della serie? Come sono oggi gli attori di The OC, cosa fanno e come sono cambiati anche fisicamente?

Ve ne parliamo proprio in questo articolo, raccontandovi di come oggi tutti i protagonisti di The OC siano ambiati, nel bene o nel male.

MISCHA BURTON E’ MARISSA COOPER: COME E’ CAMBIATA NEL TEMPO L’ATTRICE

Nella serie Marissa è la figlia ricca di una famiglia agiata. Viziata da entrambi i genitori si innamora del ragazzo difficile e povero che le ruba il cuore e le cambia per sempre la vita. Negli ultimi episodi però Marissa non è più quella di un tempo e si divide tra vita dissoluta, alcol e droga. Una cosa che l’attrice ha poi fatto anche nella sua vita reale. E’ stata infatti arrestata per guida in stato di ebbrezza qualche anno dopo, e poi è stata anche portata in una clinica per essere curata a causa dei disturbi mentali. Successivamente però la ragazza, con l’aiuto di una avvocatessa, vince una importante battaglia legale contro sua madre e decide di rimettersi in gioco tornando nel mondo dello spettacolo, non prima di aver raccontato sui media il suo incubo da attrice giovanissima di successo, travolta in un tunnel dal quale poi è uscita. Nel 2016 Mischa Burton partecipa al reality Dancing With the Star ( il nostro Ballando con le stelle). Poi torna nel mondo delle serie tv per la sua rivincita e la sua rinascita. Viene presa per la serie The Hill. Con oltre 400 mila fans su Instagram, l’attrice quindi continua la sua strada verso il successo!

Dopo un periodo difficile, che l’aveva segnata anche fisicamente, Mischa è tornata a essere oggi una bellissima donna, praticamente uguale alla Marissa che abbiamo imparato a conoscere solo con qualche anno in più e delle nuove forme.

ADAM BRODY E’ SETH COHEN: COME E’ CAMBIATO NEL TEMPO L’ATTORE

A differenza di Misha, la carriera di Adam Brody ha continuato a regalare grandi soddisfazioni professionali. Lo abbiamo visto infatti in tante serie tv e anche protagonista di film di successo. Dal 2003 al 2006 è stato fidanzato con l’attrice Rachel Bilson, co-star nella serie The O.C..

All’inizio del 2013 inizia a frequentare l’attrice Leighton Meester ( anche lei tra l’altro deve il suo successo a una serie tv, parliamo di Gossip Girl) , e nel novembre dello stesso anno i due si fidanzano. Nel febbraio 2014 si sposano con una cerimonia privata e il 4 agosto 2015 nasce la primogenita della coppia: Arlo Day Brody. Nell’aprile 2020 viene rivelato che Leighton è incinta del secondogenito nato pochissimi giorni fa. Regalo gradito per i 40 anni di Adam! A quanto pare però, in alcune interviste l’attore ha raccontato di non essere molto entusiasta del suo ruolo nella serie nonostante lo abbia consacrato al successo in tutto il mondo.

Bisogna dire che anche per Adam il tempo sembra essersi fermato e, a parte qualche capello bianco in più e delle rughe, è rimasto praticamente lo stesso.

RACHEL BILSON E’ SUMMER: COME E’ CAMBIATA NEL TEMPO L’ATTRICE

Viziata e svogliata nelle prime battute della serie, con un gran cuore e follemente innamorata del suo Seth in un secondo momento. Summer è stata sicuramente molto amata dal pubblico che ha seguito le vicende raccontate nella serie. Anche per Rachel la seri è stata un trampolino di lancio: nonostante sia sia sposata molto giovane, l’attrice ha continuato la sua carriera ottenendo parti da protagonista, in serie di successo, partecipando ad altre amatissime serie e avendo ruoli importanti anche in film.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2007 ha una relazione con l’attore Hayden Christensen, conosciuto sul set di Jumper – Senza confini. A metà del 2010 si sono lasciati, rimettendosi insieme pochi mesi dopo. Sua figlia, chiamata Briar Rose, nasce il 29 ottobre 2014. Nel settembre 2017 la coppia annuncia la separazione . Molto seguita sui social, con 1,3 milioni di followers su Instagram si mostra come attrice ma anche come mamma! Anche lei è rimasta praticamente identica a come l’avevamo lasciata!

BEN MCKENZIE E’ RYAN: COME E’ CAMBIATO E COSA FA OGGI L’ATTORE

Benjamin McKenzie è stato il protagonista indiscusso della serie e anche per lui The OC è servita certamente come trampolino di lancio. Tra i ruoli che lo hanno visto protagonista in serie tv di successo, Ben Sherman in Southland e del giovane James Gordon in Gotham.

Per quanto riguarda la vita privata ha frequentato le attrici Emily VanCamp, Rachel McAdams e Zooey Deschanel. Dal 2015 inizia a frequentare la sua collega di Gotham, Morena Baccarin, con cui si sposa il 2 giugno 2017.La coppia ha una figlia, Frances Laiz Setta Schenkkan, nata il 2 marzo 2016.È un appassionato di pugilato e culturismo, sport che pratica abitualmente.

Anche Ben, come i suoi colleghi, è rimasto praticamente identico al 2007. Non è cambiato per niente.

Per i più curiosi un bel video riassuntivo che ci mostra anche le carriere degli altri attori che hanno partecipato alla serie.