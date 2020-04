The O.C. torna su Italia 1 e prova a conquistare anche i più giovani come ha fatto con i trentenni

Ci ha fatto sognare, ci ha fatto ridere, ci ha fatto commuovere, ci ha fatto arrabbiare e ci ha fatto innamorare. E’ stata la serie cult per le generazioni nate tra gli anni ottanta e novanta e da questa sera torna su Italia 1. Un regalo che pare Mediaset abbia deciso di fare ai fans che da giorni ne implorano il gran ritorno. The O.C. torna da oggi 23 aprile 2020 su Italia 1 alle 19 con tutte le stagioni di una delle serie più amate di tutto i tempi trasmesse sulla tv in chiaro. Forse i protagonisti vi sembreranno poco simili ai giovani di oggi perchè non avranno uno smarphone tra le mani, perchè non useranno i social network, ma cari ragazzi di oggi, guardate questa seria che in questi giorni di quarantena potrebbe conquistare il vostro cuore come ha fatto con noi, che oggi abbiamo superato i trenta e conosciamo a memoria le puntate più significative della serie.

The OC è stata trasmessa in Italia dal 2004 al 2007, poi ci sono state diverse repliche. Oggi è disponibile anche su Prime Video. The O.C. è stato trasmesso in più di 50 paesi in tutto il mondo ed è stata una delle serie più famose nel 2003. L’ultima stagione della serie, complici forse anche alcune scelte autoriali nelle storie dei protagonisti, non ha riscosso il successo che ci si aspettava e quindi è stata cancellata nonostante fossero state raccolte quasi un milione di firme per continuare a sognare con le storie di Ryan e Seth.

THE OC DA STASERA TORNA SU ITALIA 1 UNA DELLE SERIE PIU’ AMATE DI SEMPRE

The O.C. è una serie televisiva teen drama statunitense, creata da Josh Schwartz, originariamente trasmessa dal canale televisivo Fox negli Stati Uniti dal 5 agosto 2003 al 22 febbraio 2007, per un totale di quattro stagioni. “O.C.” è l’abbreviazione di Orange County, la località della California in cui è ambientata la serie. Un posto praticamente magico dove è quasi sempre estate e i ragazzi ricchi vanno a scuola, si divertono con gli amici e sembrano non avere problemi…

Il mondo incantato dei protagonisti della serie, che sono apparentemente amici tra di loco ma che si conoscono poco, cambia quando arriva tra loro Ryan Atwood che non ha nulla in comune con i ricchi figli di papà. Ha un passato difficile, non ha una famiglia stabile alle spalle e ha bisogno di un posto dove stare. Viene adottato da Sandy e Kirster Cohen che hanno un figlio della stessa età di Ryan, il giovane imbranato ma simpatico Seth.

Per loro c’è un nuovo capitolo da scrivere a Newport Beach. Nel corso della serie, Ryan e Seth intrecciano relazioni con la ragazza della porta accanto, Marissa Cooper, la cotta d’infanzia di Seth, Summer Roberts, e la solitaria Taylor Townsend. Seth è simpatico, intelligente, bello ma si sottovaluta pensando di non avere nulla da dare. Marissa è fragile ma bellissima, con una madre ingombrante che la opprime. Summer è bella anche intelligente ma forse non lo sa. Ha basato la sua esistenza sull’apparenza ma presto si renderà conto che deve andare oltre per provare ad amare come sa fare!

Seguiremo i ragazzi nelle loro prime cotte, nelle loro prime volte, a scuola, al ballo. Ma non mancheranno i momenti difficili e anche ricchi di suspence. Capita quando hai tra gli amici un ragazzo che arriva da uno dei peggiori quartieri dello stato! L’amore impossibile, l’amore bugiardo, l’amore inespresso..Vecchi rancori, vecchie tensioni, ruggini del passato riemergeranno anche tra gli adulti che diventeranno protagonisti di una serie che non guarda solo ai giovani ma ci racconta anche delle loro famiglie.

Appuntamento a stasera: ore 19, non si può e non si deve mancare.

PER CHI VOLESSE ASCOLTARE LA SIGLA COLONNA SONORA

The O.C. – Phantom Planet – California

Buona visione!