Summertime la trama completa del quinto episodio dal titolo Senza te

E’ arrivato il momento che molti ragazzi aspettano: la festa dei 18 anni. Ma per Summer questo traguardo speciale ha il sapore dolce amaro. Come lo festeggerà? Lo scopriamo nel quinto episodio di Summertime dal titolo Senza te. Dal 29 aprile 2020 su Netflix è stata lanciata la serie italiana che racconta un’estate d’amore a Cesenatico. Un’estate di nuovi incontri, di amicizie, di esperienze, di cose belle da fare ma anche di responsabilità, di scelte da prendere…E il quinto episodio di Summertime ci porta indietro ne tempo con un ricordo della piccola Summer…Lei è davvero molto legata a suo padre ma non può perdonargli tutte le assenze, le volte in cui non c’è stato, il dolore che provoca a sua madre…

E poi ci sono le delusioni amorose…Ale e la sua ex…

SUMMERTIME LA TRAMA COMPLETA DEL QUINTO EPISODIO DAL TITOLO SENZA TE

Per il diciottesimo compleanno di Summer, Ale ha in mente un gesto romantico, Sofia vorrebbe passare più tempo con la sua amica ed Edo incontra una nuova ragazza.

Summertime riassunto completo dell’episodio 1×05– Piccola festa a sorpresa improvvisata in spiaggia per Summer con Sofia Blue e i colleghi del lavoro di sua madre. Suo padre invece non potrà esserci…Ennesima assenza. Edo invece non c’è…Summer però non ha voluto dire a Sofia quello che è successo.

Summer non sente Ale da 18 giorni…Non sarà forse arrivato il momento di capire cosa prova davvero per lui? Ale a quanto pare non l’ha dimenticata visto che continua ad avere sempre il libro che le ha rubato in mano. Per il padre di Ale è arrivato il momento di ricominciare: le gare riprendono ma suo figlio non ci sarà.

Edo ha deciso di mandare un messaggio a Summer, anche loro non si vedono ormai da settimane. Ale invece parla con Sofia e scopre che è il compleanno di Summer. Blue va nel negozio di Edo per capire cosa sta succedendo…Il giovane pilota decide di andare in hotel con un bel mazzo di fiori ma Summi appena lo vede scappa e si nasconde. E così dopo aver ricevuto un portone praticamente in faccia, Ale decide di iniziare una sorta di caccia al tesoro con il libro di Summi. La ragazza stavolta prova a lasciarsi andare e segue gli indizi. Mentre Summi cerca di capire dove Ale la sta aspettando, Sofia si presenta in Hotel con il regalo pensando che la sua amica sia ancora lì…E alla fine con il sottofondo dei fenicotteri e il tramonto arriva un delicatissimo e romanticissimo bacio: Ale e Summi non si scontrano più!

Non finisce qui perchè Ale ha organizzato una dolcissima sorpresa: una barca…Ed è lì che si lasciano travolgere dalla passione. Sofia scopre che Summer si è vista con Ale.