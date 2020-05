Summertime la trama completa del sesto episodio dal titolo Noi che restiamo

Sofia non si aspettava che all’improvviso, tutto sarebbe cambiato. Da quando è arrivata a Cesenatico lei e Summer sono inseparabili. Si sono scelte da subito e invece…Come scopriamo nel sesto episodio di Summertime disponibile dal 29 aprile 2020 su Netflix, Summer e Ale ormai fanno coppia fissa e lei ha pochissimo tempo per i suoi amici. Tutto questo provoca un grande malessere in Sofia che forse, anche se non lo ammette, non prova solo una grande amicizia per Summy.

Ma ecco per voi il riassunto completo di quello che succede nel sesto episodio di Summertime dal titolo Noi che restiamo.

SUMMERTIME LA TRAMA COMPLETA DEL SESTO EPISODIO: NOI CHE RESTIAMO

Riassunto completo Summertime episodio 1×06– Sofia soffre da quando Summer non è più presente come prima nella sua vita. E il suo malessere rischia anche per rovinare l’amicizia che ha da poco costruito con Dario. Il giovane amico le dice di parlare, di sfogarsi ma lei riesce a essere anche cattiva, pur non volendo. Non lo ammette ma soffre tantissimo.

Le cose invece vanno davvero alla grande tra Summer e Ale che si vedono appena possono e alla fine della giornata di lavoro della giovanissima studentessa, scappano via in cerca di posti in cui passare il tempo da soli, lontano da tutti e da tutto. Summy riesce persino ad aprirsi con Ale parlandogli del suo passato e del rapporto difficile che ha con suo padre da quando ha deciso di mettere davanti a tutto la sua carriera.

In questo frangente però nessuno si è reso conto di come la piccola Blue stia crescendo e non abbia le risposte che gli adulti dovrebbero darle. La sorellina di Summer si è innamorata di Edo ma nessuno pare rendersene conto.

Summer impaurita dai sentimenti che prova per Ale gli chiede di essere sincero con lei: se non prova nulla meglio finirla. Ale le rivela che si sta innamorando di lei.

Dopo la discussione con Sofia, Dario ne ha una anche con Ale, i due litigano e forse il giovane meccanico capisce che è arrivato il momento di andare per la sua strada visto che il suo migliore amico non ha mantenuto tutte le promesse fatte. Nel frattempo il pilota riceve una telefonata misteriosa e si deve recare a un appuntamento.

La mamma di Summi si prepara per uscire con il suo nuovo amico. Tra i due le cose sembrano andare bene ma quando lui prova a baciarla, la donna chiarisce di essere impegnata ma anche molto innamorata di suo marito. Non ha nessuna intenzione di tradirlo. Mentre Ale si vede con una manager che vorrebbe averlo in un’altra squadra per guidare una nuova moto senza suo padre, Dario trova il coraggio per dichiararsi a Maddalena. Blue invece va da Edo che sta trascorrendo la serata con la sua nuova amica. Gli dice che lei lo ama, che potrebbe essere la sua fidanzata ma il ragazzo le spiega che le vuole bene come se fosse sua sorella. Blue si ubriaca, mentre cerca di tornare a casa ha un incidente. Summer corre subito in ospedale ma non riesce a contattare nè sua madre nè Ale. Quando il ragazzo arriva quindi, lei lo tratta in malo modo.

Per fortuna le condizioni di Blu non sono gravi. La ragazzina sta bene e può tornare a casa. Ale aspetta Summer davanti alla sua abitazione e poi le chiede di fidarsi di lui e di andare a fare un giro in moto insieme. Intanto Sofia conosce una ragazza diversa dalle altre…