Cursed la nuova serie Netflix con Katherine Langford: tutto quello che sappiamo

Sarà una estate sicuramente diversa quella che ci aspetta, poco mare per i più fortunati, tanto solo da prendere in giardino per chi ne ha uno! E poi parchi, passeggiate e forse qualche vacanza non troppo distante da dove abitiamo. Tutto questo ci lascia pensare che forse avremo molto più tempo per guardare nuove serie tv su Netflix . Il colosso streaming rilascia oggi la locandina e le prime immagini di Cursed, la nuova serie originale creata da Tom Wheeler e Frank Miller, che vede come protagonista Katherine Langford. La serie sarà disponibile questa estate in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Scopriamo qualcosa in più sulla nuova serie Netflix.

CURSED LA NUOVA SERIE NETFLIX CON KATHERINE LANGFORD PROTAGONISTA

Sinossi

Cursed è una serie tratta dal best seller del New York Times ed è una rivisitazione della leggenda arturiana vista con gli occhi di Nimue, una ragazza con un dono misterioso, destinata a diventare la potente e tragica Dama del Lago. Dopo la morte della madre, la giovane parte in missione in cerca di Merlino con l’incarico di consegnare un’antica spada, trovando un improbabile alleato nell’umile mercenario Artù. Durante il suo viaggio Nimue diventerà simbolo di coraggio e ribellione contro i terribili Paladini Rossi e il loro complice Re Uther. Cursed è una storia di formazione che affronta temi di attualità, come la distruzione dell’ambiente, il terrorismo religioso, l’assurdità della guerra e il coraggio di affrontare sfide impossibili.

CURSED IL CAST: TUTTI I NOMI

La protagonista di Cursed è Katherine Langford che, i fans delle serie Netflix hanno imparato a conoscere grazie al ruolo che ha avuto in Tredici. ( 13 reason why). In questa serie il suo ruolo è completamente diverso, tutto un altro mondo quello che ci aspetta davanti alla tv!

Nel cast: Katherine Langford (Nimue), Devon Terrell (Artù), Gustaf Skarsgård (Merlino), Daniel Sharman (Monaco Piangente), Sebastian Armesto (Re Uther Pendragon), Matt Stokoe (Gawain), Lily Newmark (Pym), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Emily Coates (Sorella Iris), Billy Jenkins (Scoiattolo), Bella Dayne (la Lancia Rossa) e Peter Mullan (Padre Carden).

CURSED: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE

Format: 10 episodi della durata di 1 ora ciascuno

Serie ideata e tratta dal libro di Tom Wheeler e Frank Miller

Showrunner: Tom Wheeler

Produttori esecutivi: Tom Wheeler, Frank Miller e Leila Gerstein

Coproduttrice Esecutiva: Silenn Thomas

Produttore: Alex Boden

