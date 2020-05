Tredici 4 la stagione finale arriva su Netflix: il trailer tra bugie, segreti e sangue (VIDEO)

E’ arrivato il momento di dare un finale a questa storia ( anche se noi lo avremmo fatto un paio di stagioni fa). Tirare troppo la corda non è mai cosa buona e giusta. E se la prima stagione di Tredici, aveva sicuramente lasciato il segno grazie a una trama davvero coinvolgente e a delle tematiche molto forti trattate in modo diretto e interessante, le altre ci avevano lasciato qualche dubbio. Allungare il brodo delude i fans. E a volte, anche se le richieste di un sequel sono tante, bisognerebbe avere il coraggio di mettere prima la parola fine. Ecco per Tredici ( 13 reasons why) il finale poteva arrivare anche semplicemente dopo la prima stagione, e se la seconda ci poteva stare, il resto no. Ma in ogni caso siamo al capitolo finale e finalmente Clay e i suoi amici troveranno modo di mettere la parola fine alle vicende che dopo la morte di Anna Baker, hanno cambiato le loro vite. In attesa di vedere gli ultimi episodi di Tredici, in arrivo a giugno su Netflix, oggi è stato lanciato il trailer ufficiale. Due minuti intensi che rivelano quello che accadrà nella quarta e ultima stagione di Tredici.

Ricorderete che i ragazzi, nella terza stagione, decidono di coprirsi a vicenda e di dare un nome all’assassino Bryce. Ma Montgomery sta pagando per un omicidio che non ha commesso. E anche se Clay e il gruppo di amici non lo sanno, c’è una persona che sa che Monty non ha ucciso Bryce. E forse quella persona sta cercando la verità, una verità che potrebbe fare molto male al gruppo di amici. Gli equilibri precari, iniziano quindi a vacillare e Clay è in serie difficoltà. Tornano le allucinazioni, i sensi di colpa per tutto quello che è successo e forse anche la voglia di raccontare come sono andate davvero le cose. Succederà? Lo scopriremo nei 10 episodi che compongono la quarta stagione, tre in meno rispetto al solito.

Il trailer, come potrete vedere dal video che vi mostriamo tra qualche riga, è interamente in inglese, senza doppiaggio. Come saprete in questo periodo a causa del covid 19 anche per i doppiatori è stato quasi impossibile lavorare e molte serie sono su Netflix solo con i sottotitoli. Tredici potrebbe quindi arrivare sulla piattaforma senza doppiaggio ma solo in lingua originale ( anche se visto che in Italia la fase 2 è iniziata già da settimane potrebbe esserci il tempo per fare anche il doppiaggio).

TREDICI 4 TRAILER UFFICIALE: WINSTON TESTIMONIERA’ IN FAVORE DI MONTY?

Winston Williams è la sola persona a sapere che Monty non può aver ucciso Bryce. Clay e gli altri mai immaginerebbero che in realtà il ragazzo ha una relazione con Winston. Ma fino a che punto Williams si spingerà? E’ lui che minaccia il gruppo andando a caccia di prove per scagionare il suo fidanzato segreto o ci sono anche altre persone che lo stanno facendo? Chi sa cosa?

Clay e i suoi amici sono molto provati da quello che sta succedendo, non solo perchè la polizia continua a indagare ma perchè i fantasmi del passato sembrano chiedere il conto…E bussano con violenza. Cosa accadrà?

Il 5 giugno arriva su Netflix la stagione finale di Tredici. Mentre si preparano al diploma, i ragazzi del Liceo Liberty sono costretti ad affrontare il passato e a prendere decisioni dolorose che cambieranno per sempre il loro futuro

Appuntamento al 5 giugno per scoprire come andrà a finire!