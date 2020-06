Fiction Mediaset in onda in estate: tutti i titoli del 2020

Prendono forma i palinsesti estivi e iniziano a circolare, quasi con certezza, i titoli delle fiction che vedremo tra luglio e agosto, nelle prossime settimane quindi. Ci concentriamo in questo articolo sulle proposte di Mediaset per l’estate 2020. Arriverà su Canale 5 una vera e propria carrellata di fiction straniere mentre per quando riguarda il made in Italy, ci saranno solo repliche.

Vediamo quindi nel dettaglio la lista delle fiction che Mediaset ha scelto per l’estate 2020.

FICTION SU MEDIASET ESTATE 2020: ARRIVA L’ORA DELLA VERITA’

L’Ora della Verità, potrebbe essere una delle nuove proposte di Canale 5 per il pubblico della prima serata. La fictuon è una produzione francese dal titolo originale Le temps est assassin, liberamente ispirata al best seller omonimo dello scrittore Michel Bussi. La protagonista della storia è Clotilde Idrissi (Mathilde Seigner), che andrà alla ricerca della verità sull’incidente accaduto il 15 agosto 1994, quando aveva solo 16 anni; una tragedia che causò – almeno apparentemente – la morte dei suoi genitori e di suo fratello. Ma come spesso accade, la verità non è quella che gli altri ci raccontano e i misteri, sono tutti da scovare…Nel cast anche le attrici italiane Caterina Murino e Valeria Cavalli.

FICTION SU MEDIASET ESTATE 2020: COUNCIL OF DADS ( INCOGNITA SUL TITOLO ITALIANO)

Council of Dads (definito erede del successo mondiale This is us), uno show commovente che racconta la storia di un padre, che scopre della malattia che cambierà per sempre la sua vita. Protagonista della serie è Scott Perry (Tom Everett Scott) la cui vita viene stravolta dalla terribile scoperta di avere un cancro e poco tempo da vivere. Sostenuto dalla moglie Robin (Sarah Wayne Callies), l’uomo chiama in soccorso i suoi amici per formare “una squadra di papà” che possa supportare e proteggere la sua famiglia quando lui non ci sarà più. La serie è l’adattamento televisivo del romanzo di Bruce Feiler. Tre saranno gli uomini scelti per quello che è il “consiglio dei padri” che servirà proprio a dare una mano a Robin…

FICTION SU MEDIASET ESTATE 2020: OLIVIA

Stando alle ultime anticipazioni sui palinsesti di Canale 5, Mediaset avrebeb deciso di pescare anche questa estate dalle produzioni francesci. Sarebbe in arrivo la serie Olivia, sequel de La mia vendetta (trasmessa proprio da Canale 5 nel 2016). La fiction segue la vita dell’avvocatessa Oliva Alessandri (Laëtitia Milot), la quale – dopo aver fatto pace con il suo passato turbolento – ha aperto uno studio legale a Nizza per provare a dare giustizia ai casi più difficili e complicati.

FICTION MEDIASET IN REPLICA: ROSY ABATE E SABRINA FERILLI

Non mancheranno le repliche. In estate erano già una cosa ovvia ma dopo l’emergenza coronavirus, lo sono diventate ormai da mesi. Da Tu si que vales a Ciao Darwin, sono discutibili le scelte che Mediaset sta facendo. In ogni caso, questa estate il pubblico che ama le fiction di successo made in Italy, quelle che sono state più viste su Canale 5, potrà vedere o meglio, rivedere, Rosy Abate e L’amore strappato. Giulia Michelini e Sabrina Ferilli di nuovo protagoniste quindi.

Fiction Mediaset in onda in estate: tutti i titoli del 2020 ultima modifica: da