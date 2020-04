Council of Dads la serie americana che potrebbe arrivare su Canale 5: tutto quello che c’è da sapere

A quanto pare Mediaset si prepara a una estate ricca di nuove visioni e punta sulla serialità anche perchè, è difficile pensare che si possa fare altro viste le restrizioni che certamente saranno ridotte nelle prossime settimane ma che renderanno comunque diversa la nostra vita e quindi anche il lavoro per il mondo della tv. Non solo Sisterhood, la serie turca che dovrebbe arrivare in prime time tra luglio e agosto ma anche Council od Dads. La serie americana, potrebbe conquistare il prime time e rivolgersi a un pubblico diverso, giovane e meno giovane. La storia è quella di un padre che scopre di avere un cancro che difficilmente si potrà curare. Decide quindi di immaginare come sarà la vita dei suoi figli quando non ci sarà e organizza, a modo suo, il futuro! Lo fa cercando delle persone che potrebbero diventare dei punti di riferimento per i suoi figli.

La storia drammatica di questo padre, ci ricorda anche la vicenda della mamma che aveva deciso di lasciare dei regali per il compleanno di sua figlia, sapendo che lei non ci sarebbe potuta essere. Storie che toccano delle corde del nostro intimo e che potrebbero conquistare una grande fetta di pubblico.

COUNCIL OF DADS LA SERIE AMERICANA PRONTA AD ARRIVARE SU CANALE 5

La serie, Council of Dads ( che se dovesse arrivare su Canale 5 immaginiamo avrà un titolo diverso) è liberamente tratta dal libro di Bruce Feiler del 2010. La serie vanta un cast forte, a cominciare da Sarah Wayne Callies (“The Walking Dead”) nei panni di Robin, la moglie quasi perfetta di Scott, che deve fare i conti con questo concetto che suo marito vuole far passare, e quindi quello dei “papà in sostituzione” pronti a prendere il suo posto.

Saranno tre le figure che Scott sceglierà, dopo aver ben studiato il suo piano. Anthony (“Vichinghi” Clive Standen), amico di vecchia data di Scott, scapolo incallito; Oliver (J. August Richards), oncologo di Scott, e uno dei più vecchi amici di Robin; e Larry (Michael O’Neill), un tipo molto particolare che Scott ha conosciuto in Alcolisti Anonimi.

Scott ha cinque figli, tra cui una figlia adulta (Michele Weaver) di un precedente matrimonio e quattro con Robin, tra cui un bambino concepito dopo essersi ammalato, quindi molto piccolo. I tre uomini scelti da Scott quindi avranno un bel po’ di impegni!

Prodotta dai veterani di “Grey’s Anatomy” Tony Phelan e Joan Rater attraverso la compagnia di Jerry Bruckheimer, la serie presenta vari lavori moderni, incluso un cast diverso e che affronta questioni LGBTQ.

La prima stagione in onda in America in questo mese, per cui potrebbe arrivare in Italia tra luglio e agosto, se davvero Mediaset decidesse di mandarla in onda.

COUNCIL OF DADS ANTICIPAZIONI: IL CAST DELLA SERIE

Ricapitolando ecco i personaggi che animano le vicende della serie, oltre ai tre protagonisti ( i papà “sostituti”) e a Scott:

Sarah Wayne Callies è Robin , un’ostetrica ginecologa madre e matrigna di quattro e in dolce attesa. Il bambino nasce quando Scott sa di essere ammalato;

, un’ostetrica ginecologa madre e matrigna di quattro e in dolce attesa. Il bambino nasce quando Scott sa di essere ammalato; Blue Chapman è JJ Perry , uno dei figli di Scott. È un bambino dolce ed ha un rapporto magnifico con i genitori;

, uno dei figli di Scott. È un bambino dolce ed ha un rapporto magnifico con i genitori; Emjay Anthony è Theo Perry , altro figlio di Scott, che crede il mondo ce l’abbia con lui e si sente impotente;

, altro figlio di Scott, che crede il mondo ce l’abbia con lui e si sente impotente; Michele Weaver è Luly Perry , la figlia maggiore che Scott ha avuto prima di conoscere Robin. È una scrittrice di talento in attesa di sapere se è stata presa per un importante tirocinio a New York;

, la figlia maggiore che Scott ha avuto prima di conoscere Robin. È una scrittrice di talento in attesa di sapere se è stata presa per un importante tirocinio a New York; Thalia Tran è Charlotte Perry , figlia di Robin e Scott;

, figlia di Robin e Scott; Steven Silver è Evan , un intelligente ed amorevole ragazzo con un gran senso dell’umorismo, che si prende cura della madre malata;

, un intelligente ed amorevole ragazzo con un gran senso dell’umorismo, che si prende cura della madre malata; Hilarie Burton è Margot, donna intelligente e divertente che gestisce il Gladwell Restaurant Group e diventa presto l’interesse amoroso di Anthony.

La serie TV Council of Dads è una produzione Jerry Bruckheimer Television, Universal TV e Midwest Livestock. A oggi negli Usa sono andati in onda due episodi ma dovrebbero essere in totale 10.

COUNCIL OF DADS: IL TRAILER UFFICIALE DELLA SERIE

Ecco il trailer

Non ci resta che attendere notizie ufficiali da Mediaset per capire se la serie andrà in onda in Italia o meno e con quale titolo! Potrebbe essere “Il consiglio dei papà” ? Vedremo…

Per i più curiosi, i primi episodi sono già disponibili in streaming!