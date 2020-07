This Is Us: tutto quello che c’è da sapere sulla prima stagione della serie tv americana

Tra il settembre 2016 e il marzo 2017, negli Stati Uniti è andata in onda una delle serie tv americane più apprezzate e amate degli ultimi anni. Parliamo di This Is Us che in Italia non è stata trasmessa ma che è disponibile per gli abbonati Amazon Prime, e non solo, su Prime Video. This Is Us è considerata una delle migliori serie nel suo genere, in onda negli ultimi anni. Amatissima dal pubblico americano, ha fatto il giro del mondo sulle piattaforme in streaming, dopo il successo della prima stagione. Al momento, sono state registrate quattro stagioni di This Is Us, l’ultima è andata in onda proprio in questi mesi in America e non è ancora disponibile nelle piattaforme streaming.

Al centro della narrazione, nella prima stagione di This Is Us, la storia di una famiglia davvero speciale, formata da due genitori straordinari e tre figli altrettanto speciali. I Pearson con le loro storie da raccontare, vi porteranno nelle loro vite, come se li conosceste da tempo. Una delle tecniche principali di questa serie, è l’utilizzo dei Flash Back che permette, senza troppe complicazioni, di andare a spasso nel tempo, per scoprire ogni sfaccettatura dei protagonisti della serie. Si parte da quando Kevin, Kate e Randal, i tre gemelli protagonisti, di This Is, compiono il loro compleanno numero 36. I tre bambini, per uno strano scherzo del destino, sono nati nello stesso giorno in cui è nato il loro papà, Jack. Nel primo episodi conosceremo 3 persone che apparentemente sembreranno non avere nulla a che fare tra di loro, sono completamente diversi in tutto, ma poi scopriremo che tutto è partito dall’amore di Jack e Rebecca.

L’ultimo episodio di This Is Us negli Stati Uniti è stato visto da oltre 12 milioni di persone, numeri davvero pazzeschi per una serie tv.

THIS IS US IL CAST COMPLETO DELLA PRIMA STAGIONE

Milo Ventimiglia: Jack Pearson

Mandy Moore: Rebecca Pearson/Malone

Sterling K. Brown: Randall Pearson

Chrissy Metz: Kate Pearson

Justin Hartley: Kevin Pearson

Susan Kelechi Watson: Beth Pearson

Chris Sullivan: Toby Damon

Ron Cephas Jones: William H. Hill/Shakespeare

Jon Huertas: Miguel Rivas

Eris Baker: Tess Pearson

Faithe Herman: Annie Pearson

Lyric Ross: Deja

Melanie Liburd: Zoe

Griffin Dunne: Nicky Pearson

Jennifer Morrison: Cassidy

THIS IS US, JACK E REBECCA: LA STORIA DI UN GRANDE AMORE

Jack e Rebecca li incontriamo la prima volta, nel giorno del compleanno dell’uomo. Lei ha un pancione enorme, sta per diventare mamma di tre gemelli, lui è un futuro papà più che premuroso. Le loro vite nel giro di pochissimo tempo cambieranno per sempre. Sanno che la gravidanza di Rebecca è una gravidanza a rischio e che non è facile mettere al mondo tre gemelli ma sono pronti ad avere la famiglia che da 9 mesi sognano. In ospedale però le cose sono complicate: dopo la nascita di Kevin e quella di Kate, nasce il terzo gemello che però non sopravvive. Avrebbe dovuto chiamarsi Kay. Nello stesso momento in ospedale un pompiere porta un bambino, abbandonato. E’ uno scricciolo di colore che Jack, dopo la chiacchierata con il ginecologo e il dolore per la perdita del terzo figlio, decide di adottare. Rebecca è sotto choc per il trauma subito ma accetta l’idea di suo marito. Adottano così il piccolo ma non sarà affatto facile affrontare il ritorno a casa e l’intera vita che aspetta i tre gemelli, visto che il piccolo, è di colore. Rebecca avrà serie difficoltà ma alla fine, anche dopo aver incontrato il vero padre del bambino che ha adottato, deciderà di darsi una nuova possibilità, iniziando dal nome. Il gemello diventa Randall e non Kay.

Nel corso della prima stagione scopriremo di quando Jack e Rebecca si sono incontrati per la prima volta, dei sogni rimasti nel cassetto, della passione per la musica…Li vedremo felici insieme con i loro adorati figli, li vedremo alle prese con i tanti problemi della vita, in particolare l’alcolismo di cui Jack è vittima. Scopriremo però che questa storia, per quanto bella e romantica, non ha avuto un lieto fine. Rebecca infatti è vedova, Jack è morto tragicamente quando i ragazzi avevano 17 anni. Per tutta la durata della prima stagione cercheremo di capire come è morto Jack ma non lo scopriremo. Bisognerà infatti attendere la seconda stagione di This Is Us per comprendere cosa è realmente successo la maledetta notte del super Bowl.

THIS IS US: KEVIN IL TATO

Faremo subito la conoscenza di un attore molto famoso per il suo ruolo in una di quelle sit com che in America piacciono tanto al pubblico. E’ Kevin, attore protagonista de Il Tato, una sit com, che dovrebbe fare ridere abbastanza demenziale di cui il giovane attore sembra essersi stancato. In realtà ha appena spento 36 candeline e non è poi così giovane, anzi. E’ stufo del ruolo e così durante una registrazione in giorno per caso, manda tutti a quel paese e si licenzia ma scopre che dire addio al tato non sarà poi così semplice. Decide comunque di partire per New York alla ricerca di una svolta nella sua carriera. Ricomincia dal teatro ma non solo. Kevin ha un pezzo di cuore in città. La sua ex moglie…

THIS IS US: KATE E I SENSI DI COLPA

Kate è da sempre molto legata ai suoi fratelli mentre scopriremo che ha un pessimo rapporto con sua madre, non perchè non le voglia bene ma perchè la donna si sente da sempre in colpa per la morte di suo padre. Nel corso della prima stagione non capiremo il motivo ma scopriremo che Kate ha un legame fortissimo con suo padre, tanto da essere lei a custodire le ceneri. Il dolore che non ha mai elaborato nel corso degli ultimi 20 anni, l’ha portata a un aumento di peso costante, uno stile di vita che cerca di cambiare per il suo bene perchè sa che non può andare avanti abbuffandosi. Lei e Kevin sono legatissimi tanto che Kate è la sua segretaria personale, un po’ la sua tuttofare. Ma quando in un incontro per obesi, conosce Toby, la sua vita cambia e anche i suoi obiettivi diventano diversi. Kate ha da sempre una grande passione per il canto che però non ha portato avanti per il suo peso ma anche per la rivalità che ha sempre sentito con sua madre, troppo bella, troppo brava, troppo magra. E il dolore per la morte di suo padre inoltre, le ha fatto perdere la voglia di esibirsi e studiare per diventare una musicista e una cantante.

Kate e Kevin vivono a Los Angeles mentre Randall vive a New York, poco lontano da Rebecca con la quale ha un ottimo rapporto, a differenza degli altri due fratelli che nel corso degli anni, si sono allontanati da lei…A differenza di Kate e di Kevin, Randall è sposato con Beth, una donna davvero speciale, e ha due bellissime bambine.

THIS IS US: RANDALL IL FIGLIO PERFETTO

Randall scoprirà molto presto di esser stato adottato, del resto avendo due genitori bianchi, non poteva essere altrimenti. La sua vita sarà scandita da diversi momenti: quello della curiosità nel cercare i suoi veri genitori, quello delle delusioni ma anche quello dello studio. Da sempre bambino dolcissimo e perfetto su tutto, Randall è dotato di una intelligenza sopraffina che lo porterà a studiare in una scuola privata diversa da quella che i suoi fratello frequentavano. Vive un rapporto di amore e odio con Kevin. Randall vorrebbe che suo fratello lo amasse anche solo un pizzico di quanto lui lo ami. Ma Kevin da piccolo non riesce a capire il legame che Randall ha soprattutto con sua madre e ne soffre fortemente diventando geloso e covando tutto questo per anni. Un amore odio che durerà anche nel presente ma che farà scoprire presto a entrambi di essere legati da qualcosa di molto forte, un sentimento che va ben oltre l’amore.

Nella prima stagione di This Is Us la vita di Randall cambierà improvvisamente quando scoprirà chi è davvero il suo padre biologico. Non solo, scoprirà anche che Rebecca sapeva chi era ma non gli ha mai detto nulla, una notizia che non digerirà subito, ma avrà bisogno di mesi per smaltire. Randall deciderà di accogliere suo padre in casa, per permettere alle sue bambine di conoscere meglio il nonno che è molto malato e non ha molto tempo da vivere.

THIS IS US: 18 EPISODI PER UNA STAGIONE IMPERDIBILE

Sono 18 gli episodi della prima stagione di This Is Us. Al momento la serie può essere vista in Italia su Amazon Prime Video. La storia si sviluppa su livelli temporali diversi, si va dall’attualità al passato, che può essere quello in cui i gemelli avevano pochi anni come anche il passato in cui erano giovani adolescenti. Una serie di ponti e incroci che permetterà allo spettatore di conoscere ogni personaggio di This Is Us da ogni punto di vista, da ogni sfaccettatura.

PERCHE’ VEDERE THIS IS US

This Is Us non è una delle serie migliori degli ultimi anni solo perchè vista da una platea amplissima ma perchè ci racconta la storia di una famiglia americana che sembra normale ma è allo stesso tempo speciale. Storie di gente comune che si intrecciano con storie di persone straordinarie a spasso nel tempo. Da Hollywood alla strada, dalla scuola elementare all’università, dagli anni ’60 agli anni 2000. Un viaggio assolutamente da vivere insieme alla famiglia Pearson che potrebbe anche invogliarvi a mettere su famiglia! Ma non solo...L’adozione, l’affido, l’obesità, i problemi di ansia, le dipendenze, le terapie, le riabilitazioni, il successo, le cadute, le scelte, il dolore, le sofferenze, i sensi di colpa, i non detti: tanti temi trattati in modo delicato ma anche forte e deciso, per riflettere e capire.