The Resident 2 anticipazioni seconda puntata: Conrad sotto inchiesta

E’ partita la seconda stagione di The Resident con i primi tre episodi in onda su Rai 1 ieri sera. Abbiamo ritrovato i medici del Chastaine alle prese con i tagli di budget, con i pazienti senza assicurazione e con i colpi di testa di Bell ma anche con il nuovo presidente, il padre di Conrad. Per il giovane dottore non è affatto facile convivere con suo padre ma sa che deve dimostrare a Nic di essere cambiato ed è fondamentale quindi, che non perda la testa. Ma nella seconda puntata di The resident, in onda su Rai 1 il 21 luglio 2020, vedremo come per l’ennesima volta, la pazienza di Conrad verrà messa alla prova. Scopriamo nelle anticipazioni quello che accadrà nei tre episodi che vedremo martedì prossimo. Ecco le ultime news per voi.

THE RESIDENT 2 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELL’EPISODIO 4 DAL TITOLO QUESTIONE DI TEMPO

Devon e Conrad decidono di lasciare l’ospedale per qualche ora per fare i volontari in un festival musicale. Succede qualcosa che cambia tutto e i due medici si trovano a dover intervenire per salvare molte vite durante un momento molto concitato. Conrad salva la vita anche di un uomo che però a quanto pare non è soddisfatto tanto da fare causa al Chastaine. Conrad si trova quindi a scontrarsi ancora una volta con suo padre che sembra essere interessato alla carriera del figlio mentre il medico crede che Marshall, ancora una volta, pensi solo al denaro. Bell intanto ha preso di mira il povero Austin che viene costretto a usare i sofisticati macchinari dell’ospedale anche se non vorrebbe…

THE RESIDENT 2 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELL’EPISODIO 5 DAL TITOLO IL GERME

Devon deve sposarsi a breve ma lui e Julian sembrano sempre più vicini e il fatto che Bell sia particolarmente interessato ai dispositivi che la donna porta nella struttura, complica le cose visto che è sempre più presente in ospedale. Nic e Conrad invece devono vedersela con la malattia di un piccolo paziente: il cancro è tornato…Sembra che il piccolo abbia un cancro incurabile e Conrad vorrebbe che sua madre gli facesse realizzare il suo ultimo desiderio…

THE RESIDENT 2 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELL’EPISODIO 6 DAL TITOLO INCUBI

E’ la notte di Halloween e Devon è di turno al pronto soccorso. Arriva un paziente molto grave…Marshall propone a Conrad di andare in vacanza insieme. Lo specializzando non avrebbe nessuna intenzione di partire ma deve dimostrare a Nic che sa tenere sotto controllo i suoi attacchi di rabbia per cui decide di accettare.