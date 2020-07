Doc-Nelle tue mani ( parte seconda): tutto quello che vedremo in autunno su Rai 1

Dopo lo strepitoso successo in termini di ascolto, con picchi di share pazzeschi e con un risultato davvero incredibile per la prima serata di Rai 1, cresce l’attesa per la seconda parte di Doc-Nelle tue mani. Non proprio una seconda stagione, visto che la fiction è stata divisa in due parti a causa dell’emergenza coronavirus. Infatti le riprese sono state interrotte e le registrazioni terminate in queste settimane. Doc-Nelle tue mani ( parte seconda) torna quindi in autunno, dovrebbe debuttare tra settembre e ottobre, la data non è ancora stata stabilita. E riprenderà ovviamente da dove avevamo lasciato: Andrea alle prese con le sue decisioni, con il passato, con le bugie del collega che crede amico. E dal pericolo: non dimentichiamo che Andrea sta prendendo delle medicine pericolose, senza saperlo. E poi l’amore: non ricorda nulla della sua relazione con Giulia. E’ ancora convinti di essere legato alla sua ex moglie, di amare solo lei, e il fatto che abbiano di recente fatto di nuovo l’amore, gli fa credere che possa esistere un futuro… Ma che cosa succederà nella seconda parte di Doc-Nelle tue mani?

Pare ci saranno delle novità in merito alla fiction. Doc-Nelle tue mani potrebbe andare in onda con un solo episodio in prime time e quindi con sette prime serate. Vedremo se poi questa volontà sarà confermata.

DOC NELLE TUE MANI PARTE SECONDA: LE ANTICIPAZIONI E LA TRAMA

Nelle nuove puntate Fanti continua a rifondare la sua vita, ma l’accusa di

essere responsabile della morte del giovane paziente lo sconvolge: non ricorda quel caso e quindi non può difendersi. L’unico che potrebbe aiutarlo è il dottor Sardoni, il collega che ha preso il suo posto di primario e che invece tenta di insabbiare la verità. Non solo, Andrea non se ne sta rendendo conto ma sta prendendo dei farmaci che potrebbero provocare seri danni.. A rimanergli vicino, Giulia, la sua ex assistente, con la quale ha scoperto di aver avuto in passato una relazione che ora sembra senza futuro. Andrea dovrà mettere in ordine i tasselli della sua nuova vita

raccogliendo il valore dell’esperienza vissuta come paziente. Per essere un medico migliore e un uomo capace di amare di nuovo….

L’appuntamento con la seconda parte di Doc-Nelle tue mani, è per l’autunno 2020 su Rai 1.

Scritto da Francesco Arlanch, Viola Rispoli

Ispirato alla storia di Pierdante Piccioni, raccontata nel libro Meno dodici, edito da Mondadori

Con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Raffaele Esposito, Alberto Malanchino, Silvia Mazzieri, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Giovanni Scifoni

Regia di Jan Maria Michelini, Ciro Visco

Prodotto da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai

Fiction Serie in 7 serate – Medical drama