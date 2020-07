Mare Fuori tra le nuove fiction di Rai 2 per la prossima stagione: trama e cast

Tutto pronto per la prossima stagione televisiva della Rai. E le fiction non mancheranno nel palinsesto autunnale e invernale di Rai 1 e Rai 2. Cosa vedremo in autunno? Tante le nuove proposte e tra i titoli anche Mare Fuori ( non sappiamo ancora se si andrà in onda in autunno o nel 2021). La fiction ci porta nell’Istituto di pena minorile dove conosceremo ragazzi che in qualche modo, volendo o sena volerlo hanno sbagliato. Tra i protagonisti della storia incontreremo Filippo. La sua vita era perfetta prima di quella maledetta notte. La notte in cui dopo uno scherzo, ha ucciso per sbaglio il suo migliore amico. Da quel momento tutto è cambiato e adesso si trova in un posto in cui non avrebbe mai immaginato di dover vivere…

Il mondo dei giovani si incontrerà con quello degli adulti che in qualche modo cercano di “salvare” chi è arrivato nell’istituto ed è ancora in tempo per cambiare il suo destino.

MARE FUORI ANTICIPAZIONI E TRAMA DELLA FICTION DI RAI 2

C’è chi sbaglia senza volerlo, chi con premeditazione e chi pensa che l’errore sia farsi arrestare e non quello di commettere il crimine. Quando si è adolescenti tutto è relativo. Il confine tra bene e male è spesso labile come un filo sottile sul quale si vuole camminare per mettersi alla prova, per soddisfare tutti i propri desideri, senza paura.

L’IPM (Istituto di Pena Minorile) ospita i ragazzi che sbagliano. Filippo è un giovane borghese, figlio e studente modello che in seguito a una notte brava uccide per uno scherzo finito male il suo migliore amico.

Carmine, un ragazzo di Secondigliano, ha provato a fuggire da un destino già scritto che lo avrebbe costretto a una vita criminale, ma invano. Edoardo, un piccolo grande boss di sedici anni, aspetta già un figlio dalla sua ragazza. Ciro sogna di diventare il padrone di Napoli partendo da quel carcere. Insieme a loro ci sono gli adulti che governano la struttura: Paola, l’ambiziosa direttrice; Massimo, l’appassionato comandante di Polizia penitenziaria; Beppe, l’educatore idealista che si batte per il loro futuro.

Tutti cercano ogni giorno di aprire una piccola finestra su un domani diverso da quello che quei ragazzi sono convinti debba essere il loro. Tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni, la vita dentro l’IPM ha le sue regole, le sue alleanze, le sue leggi. E quando vivi in una cella che si affaccia sul mare e quel mare ogni giorno ti regala il vento e i suoi profumi è molto più difficile dire addio alla libertà.

TRA LE NUOVE FICTION DI RAI 2 ANCHE L’ALLIGATORE

MARE FUORI FICTION RAI 2: CAST E REGIA

Scritto da Maurizio Careddu, Cristiana Farina, Giuseppe Fiore, Luca Monesi, Paolo Piccirillo

Con Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani

Regia di Carmine Elia

Una coproduzione Rai Fiction-Picomedia, prodotta da Roberto Sessa

Serie in 6 serate – Coming of age, drama