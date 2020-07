The Witcher: Blood Origin nuova serie Netflix, le prime anticipazioni

E’ tempo di pensare alle nuove proposte in casa Netflix, anche se si è cercato di non fermarsi mai, nonostante il coronavirus e tutte le difficoltà che ha portato sui set. Sarà molto particolare vedere tra qualche mese, il frutto del lavoro fatto durante i mesi del distanziamento sociale, quando sui set è stato vietato il contatto tra attori! Ma si va avanti ed ecco che Netflix annuncia una nuova serie. Si intitola The Witcher: Blood Origin, una miniserie in 6 parti ispirata al mondo di The Witcher e prequel della serie stessa. Le riprese verranno realizzate in Gran Bretagna.

Vediamo qualche anticipazione in merito alla nuova serie targata Netflix.

THE WITCHER BLOOD ORIGIN ARRIVA SU NETFLIX: ECCO LE ANTICIPAZIONI

Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, questo prequel racconta l’origine del primissimo “witcher” e gli eventi che portano alla fondamentale “congiunzione delle sfere”, quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono uniti per diventare uno.

Declar de Barra lavorerà come showrunner oltre che come produttore esecutivo insieme a Lauren Schmidt Hissrich mentre Andrzej Sapkowski sarà consulente creativo della serie. Tra i produttori esecutivi anche Jason Brown, Sean Daniel, Tomek Baginski e Jarek Sawko di Platige FIlms.

Declan de Barra ha così commentato: “Come fan del genere fantasy, non vedo davvero l’ora di raccontare la storia di The Witcher: Blood Origin. Quando ho letto i libri di The Witcher, una domanda mi è sorta spontanea: com’era veramente il mondo elfico prima dell’arrivo cataclismico degli umani? Sono sempre stato affascinato dall’ascesa e dalla caduta delle civiltà, dal modo in cui scienza, nuove scoperte e cultura siano fiorite proprio prima di quella caduta.Come vaste aree di conoscenza si perdono per sempre in così poco tempo, spesso aggravate dalla colonizzazione e da una riscrittura della storia, lasciando indietro solo frammenti della vera storia di una civiltà.The Witcher: Blood Origin racconterà la storia della civiltà elfica prima della sua caduta e, soprattutto, rivelerà la storia dimenticata del primissimo “witcher”.

Lauren Schmidt Hissrich ha aggiunto: “Sono così felice di collaborare con Declan e il team Netflix per The Witcher: Blood Origin. Esplorare ed espandere ulteriormente l’universo di The Witcher creato da Andrzej Sapkowski è una sfida entusiasmante. Non vediamo l’ora di presentare ai fan nuovi personaggi e una storia originale che arricchirà ancora di più il nostro magico mondo.”

Infine, Andrzej Sapkowski ha commentato: “È eccitante che il mondo di Witcher – come previsto all’inizio – si stia espandendo. Spero che porterà più fan nel mondo dei miei libri.”

