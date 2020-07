BodyGuard anticipazioni seconda puntata: Budd e Montague sempre più vicini ma separati da un segreto

Andrà in onda oggi, 28 luglio 2020, la seconda puntata di BodyGuard, la mini serie inglese trasmessa in tre puntate su Rai 3. Che cosa accadrà in questo secondo appuntamento? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del secondo episodio. Come abbiamo visto ieri sera, David Budd e la Montague sono sempre più vicini. Tra i due è nata una strana intesa che li ha portati a diventare amanti. Quello che però il sottosegretario di stato non sa, è che l’attentatore che ha cercato di ucciderla, era un grande amico di Budd e che i due condividevano la stessa missione: uccidere le persone che avevano le responsabilità per la guerra, una guerra che ha tolto loro tutto. Al momento non c’è stato nessun collegamento tra l’attentatore e David ma le indagini vanno avanti mentre il primo ministro inglese, sospetta che la Montague voglia in tutti i modi prendere il suo posto… Ma non finisce qui perchè il pericolo che arriva dall’esterno, è ancora imminente. Nuovi attentati alla vita del sottosegretario, potrebbero cambiare tutto, che cosa succederà?

Scopriamo i dettagli con la trama della puntata di oggi. Body Guard ci aspetta alle 21,30 su Rai 3.

BODYGUARD ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA SECONDA PUNTATA

Budd e la Montague sono sempre più affiatati. Durante un incontro sulla sicurezza al St. Matthew un attentatore riesce a raggiungere la Montague sul palco e a farsi esplodere. Gli inquirenti indagano sull’accaduto visionando i filmati delle videocamere mentre la Montague, rimasta gravemente ferita, si trova in ospedale. Budd racconta agli agenti, che sospettano di lui e fanno perquisire casa sua, di aver controllato la valigetta di tale Tahir Mahmood, dipendente del dipartimento, poco prima dell’esplosione, non avendo però trovato nulla di pericoloso all’interno.

David sa bene che anche lui è in pericolo visto che nasconde in casa una pistola che forse avrebbe dovuto usare per altri scopi… Ma che cosa vuole davvero, proteggere la donna con la quale adesso ha una relazione, o approfittare di questa situazione per mettere fine alla sua vita?

Appuntamento a stasera per scoprire cosa accadrà. L’ultima puntata di Body Guard andrà in onda il 3 agosto 2020.