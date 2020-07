Jurassic World: Nuove avventure da settembre su Netflix

L’autunno per gli appassionati di serie tv sarà ricco di titoli e oggi arriva una nuova anticipazioni da Netflix. Il colosso streaming annuncia che la nuova serie d’animazione Jurassic World: Nuove avventure sarà disponibile dal 18 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Composta da 8 episodi, la serie è prodotta, tra gli altri, da Frank Marshall, Colin Trevorrow e Steven Spielberg.

Scopriamo qualche dettaglio in più sulla serie.

JURASSIC WORLD ARRIVA SU NETFLIX: ECCO LA SINOSSI

Ambientata nella linea temporale del successo mondiale Jurassic World, la serie d’animazione Jurassic World: Nuove avventure segue un gruppo di sei adolescenti intrappolati in un nuovo campo avventura sul lato opposto dell’Isla Nublar. Quando si svolgono gli eventi del film e si scatenano i dinosauri su tutta l’isola, i ragazzi si rendono conto che la propria sopravvivenza dipende solo da se stessi e dai loro compagni di campeggio. Senza la possibilità di raggiungere il mondo esterno, i giovani protagonisti passeranno dall’essere perfetti sconosciuti al diventare amici, fino a essere quasi una famiglia, unita per sopravvivere ai dinosauri e scoprire segreti così profondi da minacciare il mondo stesso.

Showrunners: Scott Kreamer e Aaron Hammersley

Produttori esecutivi: Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall, Scott Kreamer, Aaron Hammersley e Lane Lueras

Animation Studio: DreamWorks Animation

Production Company: Universal Pictures e Amblin Entertainment

Voci: Vittorio Thermes (Darius), Chiara Fabiano (Brooklynn), Federico Campaiola (Kenji), Eva Padoan (Sammy), Tito Marteddu (Ben), Giulia Franceschetti (Yasmina), Gaia Bolognesi (Roxie) e Flavio Aquilone (Dave)

