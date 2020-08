Anche per Day Dreamer-Le ali del sogno, serie da record di ascolti, arriva la pausa estiva

L’estate di Canale 5 va a gonfie vele, nella fascia oraria pomeridiana, grazie alla nuova gallina dalle uova d’oro della rete. Dopo il successo delle prime due serie turche, Cherry Season e Better Sweet, quest’anno Mediaset ha puntato tutto su Day Dreamer-Le ali del sogno, con i due amatissimi attori turchi. Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) protagonisti della serie turca, stanno facendo incassare a Canale 5, in questa estate un po’ particolare, ottimi ascolti. Non si rimpiange in nessun modo Uomini e Donne, visto che la serie riesce a incassare oltre il 20% di share, con una media di oltre 2,5 milioni di spettatori incollati alla tv ( e doppia gli ascolti del competitor, con Io e te che non è mai decollato). In attesa di vedere le ultime puntate, che come confermato andranno in onda tra agosto e settembre 2020, i fans della soap, dovranno però fare i conti con la classica pausa estiva che “colpirà” anche Day Dreamer.

PAUSA ESTIVA ANCHE PER DAY DREAMER: LA SERIE TURCA SI FERMA

Come saprete Beautiful è già andata in pausa estiva da questa settimana. La soap si prenderà almeno tre settimane di “ferie” per poi rientrare dopo Ferragosto su Canale 5. E lo stesso succederà per Day Dreamer, anche se il tempo delle “ferie” sarà inferiore. La serie con Can Yaman infatti, si fermerà solo la settimana di Ferragosto. Per cui vedremo Day Dreamer-Le ali del sogno, fino a venerdì 7 agosto 2020 e poi si tornerà in onda il 17 agosto.

Come cambia quindi in questa settimana il palinsesto pomeridiano di Canale 5?

NUOVO CALENDARIO PER LA SETTIMANA DI FERRAGOSTO: LE SOAP IN ONDA

La settimana di Ferragosto quindi Beautiful continuerà a non andare in onda. Alle 13,40 infatti seguiremo Una vita che andrà in onda con un episodio lungo, fino alle 14,50 circa. A seguire vedremo Il segreto al posto di Day Dreamer-Le ali del sogno che si ferma per una settimana. Raddoppia quindi l’appuntamento con El secreto de Puente Viejo.

Mediaset perderà un po’ di ascolti, questo è certo, ma a quanto pare la scelta è stata fatta! Immaginiamo che la notizia non farà piacere ai fans della serie, accanitissimi e pronti a seguire ogni episodio ( dopo averlo anche visto in lingua originale). Ma l’estate incombe e come sempre, la settimana di Ferragosto le repliche sono all’ordine del giorno!