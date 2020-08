Sospese le riprese di Elite 4: un attore è risultato positivo al coronavirus

Brutte notizie per i fans di Elite, almeno per il momento. Una delle serie spagnole più amate infatti, è stata sospesa. I fatti: il 3 agosto 2020, tutti gli attori della quarta stagione di Elite, si sono presentati sul set per l’inizio delle riprese. 24ore dopo però, è cambiato tutto. Infatti dopo i controlli, che pare siano davvero precisissimi, Netflix ha annunciato che uno degli attori della serie è risultato positivo al coronavirus ( probabilmente visto che si è presentato a lavoro, era asintomatico e non aveva idea di esser positivo). Dopo la notizia, Netflix ha deciso di sospendere immediatamente le riprese della serie. Al momento non si sa ancora quando riprenderanno ma, considerate le tempistiche, se anche l’attore non dovesse essere uno dei principali protagonisti, non si dovrebbe tornare sul set prima di 15 giorni.

E’ stato ieri, il sito spagnolo Formula Tv a dare la notizia. Secondo quanto riportato, uno degli attori del cast sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Il sito ha contattato Netflix, che avrebbe confermato l’indiscrezione. La notizia in poche ore, ha fatto il giro della Spagna e poi il giro del mondo.

Nei prossimi giorni saranno effettuati di nuovo dei test, ed eventualmente anche altri tamponi per capire il da farsi.

NESSUNA INDISCREZIONE SULL’ATTORE DI ELITE 4 POSITIVO AL CORONAVIRUS

Al momento, non è stato fornito il nome dell’attore risultato positivo ( potrebbe essere una attrice). Per motivi di privacy non è stata rivelata la sua identità, qualora volesse farlo, potrebbe liberamente dirlo magari via social, come hanno fatto anche altri attori spagnoli. Nella quarta stagione di Elite rivedremo Itzan Escamilla che interpreta Samuel, Miguel Bernardeau che interpreta Guzman, Claudia Salas nei panni di Rebeca, Arón Piper nel ruolo di Ander, Omar Shanaa che interpreta Omar e Georgina Amorós nei panni di Cayetana.

Poi ci sono le new entry di questa quarta eduzione: l’attore e cantante Manu Rios, l’attrice Martina Cariddi, Carla Diaz e Pol Granch.

Sospese le riprese di Elite 4: un attore è risultato positivo al coronavirus ultima modifica: da