A settembre su Netflix arriva Away: tutto quello che sappiamo sulla serie con Hilary Swank

Che cosa vedremo a settembre su Netflix? Le nuove proposte non mancano e tra queste arriva anche una serie nuova di zecca con una delle attrici pià brave degli ultimi anni. Parliamo di Away: oggi Netflix ha rilasciato il trailer e la locandina della nuova serie originale che sarà disponibile dal 4 settembre 2020 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La serie vede come protagonista Hilary Swank nel ruolo di una madre astronauta, costretta a lasciare la sua famiglia sulla Terra per intraprendere una missione su Marte. Nel trailer vediamo proprio un momento emozionante, quello in cui Emma regala a sua figlia un braccialetto speciale con dei simboli importanti e le spiega una cosa: più lei sarà lontana dalla terra più sarà vicino il giorno in cui tornerà a casa!

Creata da Andrew Hinderaker, la serie Netflix AWAY è un dramma epico, emozionante e commovente e celebra gli incredibili progressi che gli esseri umani sono in grado di raggiungere, oltre ai sacrifici personali che devono sopportare lungo il cammino.

Non ci resta che scoprire qualche dettaglio in più su Away, la nuova serie Netflix in piattaforma da settembre 2020. In Italia la serie sarà lanciata con il sottotitolo “Il mondo non ti abbandona”.

AWAY LA TRAMA DELLA NUOVA SERIE NETFLIX

Mentre si prepara a guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte, l’astronauta statunitense Emma Green (Hilary Swank) deve accettare di abbandonare il marito (Josh Charles) e la figlia adolescente (Talitha Bateman) proprio quando hanno maggiore bisogno di lei. Il viaggio nello spazio diventa sempre più movimentato e contemporaneamente si complicano i rapporti tra gli astronauti ed emergono gli effetti della distanza dai propri cari rimasti sulla Terra.

AWAY IL TRAILER UFFICIALE DELLA NUOVA SERIE NETFLIX

AWAY dimostra che, a volte, per ottenere il successo è necessario lasciare la propria casa. Ed è il racconto di una madre che ama la sua bambina, ama suo marito ma ama moltissimo anche il suo lavoro e ha un sogno, da sempre, quello di partecipare alla missione su Marte.

Conosciamo meglio i protagonisti della nuova serie Netflix.

AWAY IL CAST E I RUOLI NELLA NUOVA SERIE NETFLIX: TUTTI I PERSONAGGI

Emma Green (Hilary Swank)

Emma Green è un’astronauta americana ed ex pilota della Marina. È al comando della prima missione su Marte. Una leader determinata, molto intelligente ed empatica. È sposata con Matt Logan, ingegnere capo della NASA. Emma e Matt hanno una figlia di 15 anni, Lex.

Matt Logan (Josh Charles)

Matt Logan è un ingegnere della NASA la cui moglie, Emma Green, è al comando della prima missione su Marte. È impegnato ad affrontare le enormi sfide di una missione casalinga, nel tentativo di allevare da solo la figlia adolescente.

Alexis “Lex” Logan (Talitha Bateman)

Lex, 15 anni, è la figlia degli astronauti Emma Green e Matt Logan. Come suo padre, è molto orgogliosa della missione che sua madre sta per affrontare e che la porterà lontana da casa per tre anni. Lotta per diventare maggiorenne, mentre sua madre è in missione e suo padre affronta le proprie sfide.

Misha Popov (Mark Ivanir)

Misha Popov è un cosmonauta e ingegnere russo in missione su Marte insieme a Emma Green. Il membro più esperto dell’equipaggio, Misha ha un forte ego, ma lotta segretamente con i sacrifici personali che ha fatto per raggiungere lo spazio.

Kwesi Weisberg-Adebayo (Ato Essandoh)

Kwesi Weisberg-Adebayo è un cittadino britannico del Ghana. Kwesi (pronunciato Kway-Si) è allegro, modesto e un uomo di profonda fede. È un botanico di fama mondiale e porta con sé la speranza di far crescere la vita su Marte.

Ram Arya (Ray Panthaki)

Ram Arya è un pilota di caccia dell’Aeronautica militare dall’India. Mentre gli altri astronauti sono costretti a fare i conti con l’attaccamento alla Terra e alle loro famiglie, Ram è quasi solo al mondo.

Lu Wang (Vivian Wu)

Lu Wang è un chimico e un’astronauta che rappresenta la Cina. È intelligente e pragmatica ma, sotto il suo aspetto concentrato, nasconde una vita personale complessa. È sposata con un figlio piccolo.

Melissa Ramirez (Monique Curnen)

Melissa Ramirez è un’ex astronauta, nonché Astronauta di Supporto dell’equipaggio di Emma. Il suo lavoro è quello di essere il collegamento tra Emma e la Terra. Melissa ha rinunciato alla sua carriera di astronauta per sostenere la sua bambina con bisogni speciali, ma è lì per Emma e per la sua famiglia. Si prende cura di Lex in assenza di Matt e Emma.

La serie vede come produttori esecutivi la showrunner Jessica Goldberg affiancata da Matt Reeves, Jason Katims, Edward Zwick, Hilary Swank, Adam Kassan, Andrew Hinderaker, Jeni Mulein e Michelle Lee.

