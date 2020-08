Come sorelle anticipazioni settima puntata: Cahide sposerà Cemal o lo ucciderà?

Tornano le nostre anticipazioni di Come sorelle, che cosa succederà nella settima puntata in onda la prossima settimana? Anche il prossimo appuntamento con la serie turca è per il venerdì. La settima puntata di Come sorelle andrà infatti in onda il 21 agosto 2020 su Canale 5. Come avrete visto nell’ultimo episodio, dopo il suo ritorno a casa, Cahide si è messa nei guai. La governante infatti ha sentito la telefonata mentre pianificava la sua fuga in Grecia con le ragazze ed ecco quindi che Cemal ha fatto la sua mossa per far capire a Cahide che non ha scampo. Deve sposarlo altrimenti le sue figlie finiranno in carcere. Cahide non vede vie di scampo: vuole dire alle sue figlie che non è stata lei a uccidere il loro padre e vuole anche che non vadano in carcere per la morte di Tekin. Riuscità a mettere fine alla sua condanna?

Che cosa farà sposerà Cemal o alla fine lo ucciderà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della settima puntata della serie, eccole per voi.

COME SORELLE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA SETTIMA PUNTATA

1×07: Dopo aver scoperto il piano di fuga di Cahide, Cemal con una soffiata anonima rivela alla polizia la posizione dell’auto di Tekin Malik. In questo modo Cahide ha solo due opzioni: o lo sposa o denuncerà le figlie alla polizia. Cahide si rende conto che l’unico modo per liberarsi di Cemal è ucciderlo, perciò chiede a Leyla di trovarle una pistola. Intanto Sinan ha scoperto la verità sulla morte del padre e Ipek, Deren e Azra si sentono ormai spacciate quando la polizia gli riferisce di aver trovato l’auto di Tekin Malik. Convinta che sia stato Sinan, Ipek decide di affrontarlo, ma durante la discussione lui le dichiara il suo amore. Cemal, mentre sta sposare Cahide, trova la pistola nella sua borsa e capisce le sue intenzioni. Quando Cahide si rende conto che la pistola non c’e’ più, disperata, tenta di provocare un incidente d’auto. I due finiscono in mare. Salvata da un’anziana coppia di pescatori, Cahide torna di nascosto dalle figlie e gli racconta tutta la verità su Cemal…

Ma siamo sicuri che Cemal sia morto e che la sua fine sia giunta? Per scoprirlo appuntamento a venerdì prossimo con la settima puntata di Come sorelle in onda come sempre su Canale 5.