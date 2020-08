Council of Dads anticipazioni seconda puntata, si torna dopo la Champions: cosa accadrà?

Sono andati in onda nella domenica post Ferragosto su Canale 5, ben tre episodi della serie Council of dads. Non sappiamo ancora se gli ascolti avranno premiato in qualche modo la serie ( ci sembra difficile vista la collocazione scelta) ma possiamo raccontarvi quello che accadrà la prossima settimana ricordandovi che in totale, gli episodi in onda negli Usa, per la prima e unica stagione della serie sono dieci! Che cosa accadrà quindi nella seconda puntata di Council of dads in onda il 30 agosto 2020 su Canale 5? Abbiamo imparato a conoscere la famiglia di Scott, che è morto in seguito a un cancro. Robin rimasta vedova con i suoi 5 figli, sta rimettendo insieme i tasselli della sua vita. Ma non è sola! Scott prima di morire ha infatti chiesto a tre amici di formare il consiglio dei padri, che dovrà riunirsi ogni volta in cui un figlio avrà bisogno di qualcosa…

Secondo le anticipazioni, nella seconda puntata andranno in onda ben 4 episodi della serie, inoltre vi ricordiamo che la seconda puntata andrà in onda il 30 agosto 2020. Domenica prossima su Canale 5 sarà possibile seguire la Champions League. Anche per questo Mediaset ha deciso di mettere insieme diversi episodi. E infatti l’ultima puntata, in onda il 6 settembre 2020, avrà solo due episodi da seguire.

COUNCIL OF DADS ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA SECONDA PUNTATA 30 AGOSTO 2020

Nel quinto episodio di Council of Dads Robin affronta le vacanze autunnali con coraggio, ma sente di non potersi paragonare a Scott per come ha gestito tutto. Robin è ancora molto turbata dalla morte di suo marito ma sa che deve andare avanti e voltare pagina. Oliver intanto lotta contro la trasgressione di Peter, mentre Theo si fa nuovi amici, ma scopre che non sono il meglio che si potesse aspettare…Luly invece finalmente riceve notizie sulla sua famiglia adottiva.

La famiglia Perry e il Consiglio si riuniscono quando Charlotte ha bisogno di un intervento chirurgico d’urgenza. Luly intanto ha un incontro molto forte con i suoi genitori adottivi originari che le cambierà la vita. Probabilmente Scott non si aspettava tutto questo e non avrebbe potuto prevederlo!

Nel settimo episodio invece vedremo come Anthony cercherà di capire se lasciare la città per trasferirsi a Los Angeles. In cuor suo ha capito di essersi innamorato di Robin ma non sa se questa cosa è positiva, visto che è passato così poco tempo dalla morte di Scott. Inoltre Robin non sembra propensa a questa relazione…Effettivamente il cuore di Robin sembra battere per un altro uomo…

Nell’ottavo episodio Oliver e Peter decidono finalmente di adottare, ma vengono a conoscenza di una notizia sconvolgente sulla madre naturale del bambino…. Sam fa del suo meglio per sostenere Robin e lei si trova ad innamorarsi di lui nonostante il caos della sua vita e nonostante sia davvero passato così poco dalla morte di Scott. Non se lo aspettava…