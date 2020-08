The Crown 4-La monarchia sopra ogni cosa: tre donne protagoniste della quarta stagione (VIDEO)

Grandi notizie per i fans di una delle serie Netflix più viste in tutto il mondo. Parliamo ovviamente del Regno Unito e della corona, la serie dedicata alla famiglia reale che tanto piace a chi non può fare a meno di lasciarsi conquistare dalle vicende di Elisabetta II. Netflix è lieta di annunciare che la quarta stagione di THE CROWN ( che per questa stagione avrà il sottotitolo La monarchia. Sopra ogni cosa) sarà disponibile in esclusiva in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 15 novembre 2020.

Da oggi è disponibile anche il teaser trailer della serie originale, che vede tra i protagonisti la Principessa Diana (Emma Corrin) e Margaret Thatcher (Gillian Anderson).

Non ci resta che dare un’occhiata al primo teaser ufficiale della quarta stagione di The Crown, in attesa che arrivi in piattaforma e che siano quindi disponibili tutti gli episodi. In questa stagione, al centro delle vicende della famiglia reale, il grande affare: il matrimonio del principe Carlo che arrivato a 30 anni, è ancora single. Urge trovare una donna il prima possibile, perchè Carlo è l’erede al trono. Prenderà il via la storia d’amore più discussa di sempre, quella tra il principe Carlo e Lady Diana. Una favola che, come tutti ben sappiamo, avrà il più triste dei finali, perchè la principessa non troverà l’amore della sua vita. Per lei un destino crudele, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare, neppure lo sceneggiatore di una serie. Principessa del popolo, principessa triste: Lady D è ancora oggi uno dei membri della famiglia reale più amati al mondo.

Tre donne protagoniste assolute di questa quarta stagione di The Crown: la regina Elisabetta, alle prese con i problemi della famiglia e con quelli della corona; una Margaret Thatcher che resterà nella storia del Regno Unito ma anche della politica mondiale; una giovane maestra d’asilo che crede di aver trovato la sua favola d’amore ma che invece sarà solo imprigionata in una gabbia dorata dalla quale, sappiamo tutti, come riuscirà a scappare. Lady Diana, la regina Elisabetta, la Lady di Ferro per una quarta stagione di The Crown, assolutamente da non perdere.

THE CROWN 4 A NOVEMBRE SU NETFLIX: COSA VEDREMO NELLA QUARTA STAGIONE

Mentre gli anni ‘70 stanno volgendo al termine, la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la sua famiglia sono occupati a salvaguardare la linea di successione, assicurandosi di trovare la sposa più adatta per il principe Carlo (Josh O’Connor), che a 30 anni è ancora celibe. La nazione inizia a risentire dell’impatto delle politiche di divisione introdotte da Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la prima donna inglese investita della carica di primo ministro. Tra lei e la regina sorgono tensioni che peggioreranno quando la Thatcher guiderà il Paese nella guerra delle Falkland, generando conflitti all’interno del Commonwealth. Mentre la storia d’amore tra Carlo e una giovane Lady Diana Spencer (Emma Corrin) regala una favola estremamente necessaria all’unione del popolo britannico, a porte chiuse, la famiglia reale è sempre più divisa.

