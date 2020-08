Day Dreamer-Le ali del sogno cambia collocazione: tutti i nuovi orari

Grande fermento in casa Mediaset ma soprattutto grande agitazione nei fans di Day Dreamer che per qualche ora hanno temuto di non poter vedere gli ultimi episodi della loro amata serie. Il motivo? Dal 7 settembre 2020 alle 14,45 andrà in onda Uomini e Donne che prende quindi il posto di Day Dreamer-Le ali del sogno. Ma questo non significa che Mediaset abbia deciso di chiudere in anticipo la serie, anzi. Non sarebbe stato sensato, visti gli ascolti che la serie turca sta incassando in questa strana estate. E infatti Day Dreamer continuerà ad andare in onda, anche se con nuovi orari e nuove collocazioni. Debutterà persino in prima serata. Non è una novità del resto: Mediaset promuove spesso le soap in prime time, è successo con Il segreto ed è successo anche con Una vita. Adesso tocca a Day Dreamer!

Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nei prossimi giorni. Dal 31 agosto al 5 settembre la programmazione resta invariata, l’unica novità arriva dagli episodi de Il segreto, che saranno in prima visione, e non le repliche.

DAY DREAMER-LE ALI DEL SOGNO CAMBIA ORARIO: LA NUOVA COLLOCAZIONE

La prima grande novità è il debutto in prime time. Il 7 settembre 2020 infatti Day Dreamer andrà in onda alle 21,25 su Canale 5. Dal 7 settembre quindi non si andrà in onda al pomeriggio ma con la prima serata, dovremmo vedere almeno 2 episodi integrali, che potrebbero corrispondere a 4 andati in onda al pomeriggio, o forse anche di più visto che a quanto pare si potrebbe andare in onda fino a dopo la mezzanotte.

DAY DREAMER AL SABATO POMERIGGIO: GLI ORARI

Per quanto riguarda la collocazione al sabato pomeriggio, di certo Day Dreamer andrà in onda il 12 settembre 2020, prima di Verissimo alle 14,45 con due episodi. Secondo altre fonti, la soap turca dovrebbe andare in onda anche il 5 settembre 2020 ( ma è da confermare) alle 16,50.

Secondo la guida Tv Mediaset ufficiale, però, al sabato, il 5 settembre, dovrebbe andare in onda alle 14,21 fino alle 17,21 con Elisa di Rivombrosa quindi che si sposta.

Non è da escludere a nostro avviso, che se gli ascolti del sabato pomeriggio soddisfino la rete, la soap possa andare in onda anche alla domenica, prima di Domenica Live, in modo da concludere la stagione, mandando in onda tutti gli episodi, senza deludere i telespettatori. Vi terremo comunque aggiornati!