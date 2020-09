Baby 3: la terza stagione arriva su Netflix, è tempo di svelare tutti i segreti

La stagione finale di Baby, la serie originale italiana prodotta da Fabula Pictures, debutterà su Netflix il 16 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Che cosa succederà in Baby 3? E’ arrivato il momento di scoprire tutto quello che Chiara e Ludovica hanno nascosto per mesi? E’ arrivato il momento di scoprire anche quali sono gli altri segreti? Tra adulti, giovani, genitori, alunni…In Baby 3 seguiremo un processo, processo nel quale Chiara, sarà protagonista. Droga, sesso, ricatti, bugie ma anche amore, sentimenti ed emozioni: tutti gli ingredienti di questa terza stagione di Baby che sarà anche quella conclusiva.

Tornano i protagonisti della serie Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica). Oltre a loro, Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso). New entry di questa ultima stagione Anna Lou Castoldi (Aurora), Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro).

Novità anche dietro la macchina da presa, accanto ad Andrea De Sica (episodio 1) e Letizia Lamartire (episodi 2-4-5-6), troviamo, al suo debutto alla regia, Antonio Le Fosse (episodio 3) del collettivo GRAMS – composto insieme a lui da Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol – che ha creato la serie e curato la sceneggiatura di tutte e tre le stagioni.

E ora scopriamo qualche dettaglio in più su questa terza e ultima stagione di Baby.

QUI UN RIASSUNTO DI COME ERA FINITA LA SECONDA STAGIONE

BABY 3 ARRIVA SU NETFLIX: ECCO LA TRAMA DELLA TERZA STAGIONE

La verità affiora e sconvolge il mondo dei nostri protagonisti, costretti a fare i conti con le loro azioni, in una storia fortemente ispirata a un evento della vita reale che ha scosso la coscienza delle persone. L’amicizia tra Chiara e Ludovica è messa in seria discussione. Le dinamiche familiari sembrano essere cambiate per sempre, anche se le reazioni dei genitori saranno diverse. Ci sarà, infatti, chi tenterà di fare di tutto per aiutare i propri figli e chi, al contrario, proverà a salvare le apparenze fino alla fine.

BABY 3 STAGIONE FINALE: IL TRAILER UFFICIALE

Come abbiamo visto dal traile ufficiale della terza stagione di Baby, Chiara sarà protagonista di un processo nel corso del quale racconterà tutto quello che lei e Ludovica hanno fatto.

BABY 3 GRANDE ATTESA PER LE NEW ENTRIES DI QUESTA STAGIONE

Aurora (Anna Lou Castoldi), Pietro (Antonio Orlando) e Alessandro (Ludovico Succio) sono i tre giovanissimi attori che arricchiscono il cast di Baby 3.

Anna Lou Castoldi (Aurora), Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro), ricoprono un inatteso ruolo-motore nel capitolo finale della storia, diventando ulteriore occasione per allargare il respiro del racconto e donare sempre maggiore realismo alla serie.

BABY (L to R) ANNA LOU CASTOLDI as AURORA and RICCARDO MANDOLINI as DAMIANO YOUNES in episode 303 of BABY Cr. FRANCESCO BERARDINELLI/NETFLIX © 2020

COLONNA SONORA

Sin dalla prima stagione di Baby la colonna sonora ricopre un ruolo molto importante: a canzoni inedite composte appositamente per la serie tv da Yakamoto Kotzuga, si alternano nuove uscite di artisti di fama nazionale ed internazionale.

In questa terza stagione, debuttano i due nuovi singoli di Achille Lauro e Levante in uscita il giorno di debutto della serie, mercoledì 16 settembre. Nelle settimane precedenti è stato possibile ascoltare in anteprima diversi secondi di entrambi i brani: il nuovo inedito di Achille Lauro Maleducata ha caratterizzato il trailer della serie, mentre Vertigine di Levante feat. Altarboy, ha fatto da sfondo al teaser. Un mix di artisti dallo stile musicale raffinato e sofisticato, tra cui Afterhours, Billie Eilish, Dark Polo Gang, London Grammar, Nahaze, FKA Twigs, propone una colonna sonora piena di hit e di brani che per testo e mood accompagnano alcune tra le scene più emozionanti della stagione conclusiva.

