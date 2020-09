L’allieva 3 anticipazioni seconda puntata: Alice e Claudio il matrimonio si allontana

Che cosa succederà nella seconda puntata de L’allieva 3 in onda la prossima domenica su Rai 1? Grandissimo successo sui social per il ritorno in tv di una delle fiction più amate della rete. Ieri è andata in onda la prima puntata della terza stagione de L’allieva e i fans sono impazziti di gioia nel vedere Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi di nuovo insieme! Come sempre la nostra cara Alice ne ha combinate di ogni. Ha risolto brillantemente la sua prima perizia dimostrando tutta la sua bravura ma poi, ha studiato poco per l’esame e non lo ha superato, deludendo Claudio che le aveva chiesto di studiare perchè non avrebbe potuto aiutarla…E tra i due è iniziata una vera e propria crisi, visto che il loro rapporto si è incrinato a causa di questo esame non superato. Alice si aspettava un aiuto diverso, o anche solo un abbraccio dopo, e tutto questo non è arrivato. Ma la puntata si è chiusa con un altro colpo di scena: l’arrivo del fratello di Claudio…

Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni per la seconda puntata de L’allieva 3 in onda il 4 ottobre 2020 su Rai 1.

L’ALLIEVA 3 ANTICIPAZIONI E TRAMA SECONDA PUNTATA 4 OTTOBRE 2020

Le anticipazioni de L’allieva 3 per il terzo episodio dal titolo Il coltello Yanagiba: Alice è incuriosita dall’arrivo di Giacomo, il fratello di Claudio dal fascino selvaggio e fuori dagli schemi. Vorrebbe sapere cosa li ha divisi in passato, ma Claudio non si confida, neanche ora che si stanno per sposare. Ad ogni modo l’attenzione di Alice, più che alla ritrosia di Claudio, è concentrata sulla Suprema: ne apprezza il rigore e e la considera un modello di vita totalmente diverso da quello che aveva sempre immaginato per sé. Non solo, rinfaccia anche a Claudio il fatto che lei creda nelle sue capacità, cosa che invece lui non ha fatto. Durante le indagini sull’omicidio di una sushi chef, Silvia si confronta con Alice sul rapporto di lavoro con il PM Einardi. In istituto Erika chiede a Paolone di aiutarla a conquistare il fascinoso Sandro che invece sembra provare un vivo interesse per Alice. Il primo incontro tra Giacomo e la Suprema genera scintille, portando Claudio ad essere ancora più irritato dalla presenza del fratello. Non solo a Claudio inizia a dare leggermente fastidio anche il rapporto che si sta instaurando tra la sua futura moglie e il giovane Sandro.

Le anticipazioni de L’allieva 3 per il quarto episodio dal titolo Stuntgirl: L’indagine sul tragico incidente occorso a una controfigura durante le riprese di un film cattura l’attenzione di Alice, facendole dimenticare un appuntamento con Claudio. Il rapporto d’amore tra i due si fa sempre più turbolento, mentre Sandro, che la affianca nel sopralluogo, è sempre più affascinato da lei. E Claudio ovviamente se ne accorge e non fa nulla per nascondere il suo disappunto. Marco ha un’importante occasione di lavoro che mette lui e Lara davanti a un bivio. Mentre lavora alla ricerca che la Manes le ha affidato, l’inarrestabile curiosità di Alice la porta a scoprire un’indicibile verità sulla Suprema.La vede piangere e scopre qualcosa che non si aspettava…

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata de L’allieva 3 in onda il 4 ottobre 2020 su Rai 1.