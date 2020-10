Doc-Nelle tue mani seconda puntata 22 ottobre: Andrea alle prese con tutta la verità sul suo passato

Doc è tornato! E con Luca Argentero tutti gli altri protagonisti della fiction di Rai 1 è tornata in onda una delle serie migliori viste in tv negli ultimi anni. Su questo siamo tutti d’accordo. Certo è stato un po’ strano rivedere tutto da dove avevamo lasciato ma nel corso della serata abbiamo risimpatizzato con tutti! E ora non vediamo l’ora di vedere la seconda puntata in onda il 22 ottobre 2020: cosa succederà? Nei due episodi di Doc-Nelle tue mani in onda il prossimi giovedì ( almeno per il momento la Rai mette da parte la decisione di mandare in onda un solo episodio in prime time), scopriremo che pian piano, il nostro dottor Fanti, sta ricordando. Complice il foglietto che ha ritrovato nella valigetta che sua figlia ha portato in lavanderia, Andrea ha capito quello che stava succedendo prima che avesse il blackout. E ora, tutto potrebbe esser messo di nuovo in discussione. Non solo, l’orecchino che Giulia indossava nel giorno della decisione della commissione gli ha aperto anche un’altra finestra e ha improvvisamente ricordato che tra di loro c’era una storia. Risboccerà l’amore che hanno vissuto insieme così intensamente? Scopriamolo con le anticipazioni della seconda puntata, eccole per voi.

Giovedì prossimo vedremo l’undicesimo episodio e il dodicesimo episodio di questa seconda parte di stagione.

DOC-NELLE TUE MANI: LE ANTICIPAZIONI E LA TRAMA DEL 22 OTTOBRE 2020

Doc-Nelle tue mani episodio 1×11 Cause ed effetti: A partire dal ritrovamento della cartella clinica del paziente deceduto per errore, Andrea tenta di ricostruire cosa è accaduto prima dello sparo che ha cancellato i suoi ricordi. Marco, responsabile di quel decesso, e Agnese si dimostrano poco collaborativi. Ma Andrea inizia a mettere insieme i tasselli e questo potrebbe far cadere tutte le bugie che sono state dette in quel periodo…

Doc-Nelle tue mani episodio 1×12 L’imprevisto: Un incidente ferroviario trasforma il reparto di Medicina Interna in un Pronto Soccorso improvvisato. Tutti i medici sono chiamati a dare il massimo per far fronte all’emergenza. Fra i feriti, arriva una ragazza che riapre un capitolo importante del passato di Riccardo che il ragazzo credeva chiuso per sempre. Andrea rivela a Giulia di aver ricordato che tra di loro c’era una relazione e le chiede di raccontargli come andavano le cose, potrebbero forse riprovarci?

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Doc-Nelle tue mani, in onda il prossimo giovedì su Rai 1.