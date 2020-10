Doc-Nelle tue mani: Doc scava nel passato, nel presente c’è Giulia

Un po’ di delusione per la terza puntata di Doc-Nelle tue mani andata in onda ieri con un solo episodio. Ma vi avevamo avvisato, sarà così anche per le prossime settimane! Vi ricordiamo che gli episodi rimasti di Doc-Nelle tue mani, per la seconda parte, sono 8. Ne abbiamo visti 2 la prima puntata, 2 nella seconda e ieri sera uno solo nella terza. Ne restano quindi altri tre! Altre tre serate in compagnia di Doc, con un solo episodio in prime time. Non ci resta quindi che scoprire cosa succederà nell’episodio 14 in onda il 5 novembre 2020 su Rai 1. Come avrete visto, il dottor Fanti, ha capito che nel caso in cui stava seguendo prima di perdere la memoria, c’era qualcosa di strano. Ha deciso di andare avanti nella ricerca che riguarda la sperimentazione del farmaco ed è molto più vicino di quello che pensa alla verità. Marco però al momento non ha nessun’arma per fermarlo ma osserva ogni suo movimento…

Vediamo quindi cosa succederà nella prossima puntata, la quarta, in onda alle 21,20 su Rai 1.

DOC-NELLE TUE MANI LE ANTICIPAZIONI DEL 5 NOVEMBRE 2020

Doc-Nelle tue mani 1×14 Perdonare e Perdonarsi: Lorenzo si trova nuovamente alle prese con la sua ex, Chiara, quando quest’ultima viene ricoverata per overdose. Andrea cerca di conoscere meglio Chiara e vorrebbe anche sapere da Lorenzo quale è stato il loro passato insieme, anche se di errori ce ne sono stati tanti, bisogna saper perdonare. Ma Lorenzo è molto arrabbiato con la sua ex…Marco e sua moglie si sentono sempre più minacciati dalle ricerche che Andrea sta portando avanti sul Satonal, il medicinale sperimentale che sembra aver causato diversi decessi. Gabriel, invece, deve spiegare alla sua comunità che ha intenzione di fermarsi a vivere in Italia. Non può negare di essere innamorato di Elisa ma anche di aver trovato in Italia la sua nuova casa. Non sarà però facile deludere le aspettative di chi ha fatto così tanti sacrifici negli anni per permettergli di studiare…

Intanto Giulia e Andrea sembrano riavvicinarsi, nonostante la gelosia di Agnese. Il sentimento si sta pian piano ricostruendo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Doc-Nelle tue mani in onda il 5 novembre 2020 su Rai 1.