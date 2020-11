Doc-Nelle tue mani anticipazioni ultima puntata: Doc radiato rischia l’arresto

Finale con il botto per Doc-Nelle tue mani. Nell’ultima puntata in onda il 19 novembre 2020, potrebbe succedere davvero di tutto. Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama dell’ultimo episodio in onda la prossima settimana. Grande apprensione per Agnese che ha avuto un malore in ospedale, per fortuna accanto a lei c’era proprio il dottor Fanti, pronto a soccorrerla. Nell’ultima puntata di Doc-Nelle tue mani scopriremo anche che cosa è successo alla moglie dell’ex primario. Agnese non stava bene da giorni ma sembrava essere una cosa di poco conto e invece…Ma nel frattempo sono partite anche le indagini contro il dottor Fanti che a quanto pare, non può che accettare quello che succede, visto che non ricorda nulla. E l’iter giudiziario per lui prevede anche l’arresto e la radiazione dall’albo dei medici! Ma vediamo nel dettaglio la trama dell’ultima puntata di Doc-Nelle tue mani che ci aspetta giovedì 19 novembre 2020 su Rai 1!

Qualcosa ci dice che l’ultima puntata aprirà a quella che dovrebbe essere una vera e propria seconda stagione.

In onda il 19 novembre 2020 l’episodio 18 dal titolo Io ci sono.

DOC-NELLE TUE MANI ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELL’ULTIMA PUNTATA

Che cosa ha Agnese? E’ quello che Doc cerca di scoprire anche se non è affatto semplice ma a quanto pare, c’è un legame con la sua vicenda..Le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea trova l’appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui soffre. Ma le accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica, che gli vengono mosse, rischiano di allontanarlo dall’ospedale definitivamente.

Doc scopre che Agnese prima di stare così male aveva incontrato Dario che come avrete capito è morto per un problema che potrebbe essere infettivo, essendo appunto una infezione. Doc si accorge però che il suo caro collega,Sardoni, più che essere interessato a capire che cosa ha Agnese, si interessa a quello che Dario le ha detto prima di morire…Doc riuscirà finalmente a capire che c’è un coinvolgimento di Sardoni in questa storia? Lorenzo alla fine continuerà a stare zitto anche quando capirà che per Doc sta per arrivare l’arresto? Vedremo. Non ci resta che seguire questa appassionante ultima puntata di Doc-Nelle tue mani, per il gran finale.

Doc sta per essere radiato, alla fine ricorderà quello che è successo o finalmente si avranno le prove per dimostrare che lui è il buono in questa vicenda? Ed è possibile pensare che ci sarà una seconda stagione vera e propria di Doc-Nelle tue mani dopo questi primi 18 episodi?