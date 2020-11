Doc-Nelle tue mani che finale: boom di ascolti e grandi emozioni

Che record pazzesco di ascolti quello incassato dall’ultima puntata di Doc-Nelle tue mani. Qualcuno aveva paura che dividere la serie mandando in onda un solo episodio potesse far intiepidire gli ascolti e invece, la Rai ha dimostrato come una prima serata possa registrare ascolti da record anche con una durata minore ( invitiamo tutti a riflettere sulle lunghezze assurde di certi programmi o anche di fiction che ci salutano a mezzanotte meno un quarto). O si inizia prima, come ripetiamo da anni ormai, o si chiude prima. E il fatto che si possano avere 8 milioni di spettatori davanti alla tv dalle 21,30 alle 22,45 deve far riflettere.

Ma questa è un’altra lunga storia, sulla quale speriamo, prima o poi qualcuno di importante, nei posti che contano, farà una riflessione.

Torniamo al successo di Doc-Nelle tue mani che, con la puntata in onda il 19 novembre 2020 chiude alla grande una prima stagione che a quanto pare, aprirà a una seconda. Difficile immaginare cosa si potrà raccontare in un sequel, perchè la storia ci sembrava potesse anche terminare qui, del resto il finale ha avuto pochissimo ritmo, questo va detto. Ma di fronte ad ascolti di questo genere, è chiaro che si pensi a una seconda stagione di Doc, che tra l’altro è stata confermata anche da Luca Argentero.

DOC NELLE TUE MANI: LA SECONDA PARRE E’ DA RECORD DI ASCOLTI

Pensavamo che non si potesse fare meglio di quello che era accaduto nei mesi di marzo e aprile, quando gli italiani erano costretti a stare in casa per il lockdown nazionale; pensavamo che la voglia non sarebbe stata la stessa, non per la qualità del prodotto ma per la possibilità di non stare incollati ala tv sempre. E invece Doc-Nelle tue mani, così come succede per serie come Montalbano, ci ha dimostrato che gli italiani, quando un prodotto vale, sanno sintonizzarsi davanti alla tv, anche sulla Rai tanto bistrattata, considerata troppo spesso, una rete da “vecchi”.

GLI ASCOLTI TV DEL 19 NOVEMBRE: RAI 1 FA 4 VOLTE IN PIU’ DI CANALE 5

I numeri di questa prima serata.

Doc – Nelle Tue Mani ha conquistato 8.510.000 spettatori pari al 30.8% di share. Su Canale 5 Harry Potter e la Camera dei Segreti ha raccolto davanti al video 2.391.000 spettatori pari al 12.6% di share (nel dettaglio prima parte dalle 21.44 alle 23.07: 2.809.000 – 10.7%; seconda parte dalle 23.15 alle 0.51: 2.032.000 – 15.7%).

L’ultima puntata di Doc-Nelle tue mani, è stata anche commentatissima sui social, anche grazie alla partecipazione degli attori che si sono messi in gioco rispondendo alle domande dei telespettatori e creando la giusta attesa ( a dimostrazione quindi che quando si sa parlare anche ai giovani, arrivano questo genere di risultati).