Vite in fuga anticipazioni seconda puntata: sarà Uto ad aiutare la famiglia Caruana ?

Si è chiusa con un colpo di scena la prima puntata di Vite in fuga in onda domenica sera su Rai1: Anna ha scoperto che il marito di cui tanto è innamorata l’ha tradita con la sua segretaria e non può accettare tutto questo. Inizia quindi una fuga per la donna che durerà però molto poco! Cosa le accadrà e che cosa succederà nella seconda puntata di Vite in fuga in onda oggi 23 novembre 2020 su Rai 1? La seconda puntata infatti ci aspetta questa sera in prime time e non potevano mancare le nostre anticipazioni.

Nel corso della prima puntata abbiamo fatto la conoscenza di Uto un giovane con dei problemi mentali che però ha una grandissima intelligenza. Claudio gli ha salvato la vita e ha avuto la sensazione che Uto in qualche modo, seguendo anche il Tg, si sia reso conto che lui e la sua famiglia siano le persone in fuga da Roma. E’ possibile che Uto, con le sue conoscenze di ingegneria informatica, nelle prossime puntate, riuscirà a dimostrare che non era Claudio l’uomo che si vede nel video della casa di Riccardo la notte in cui è stato ucciso? Non ci resta che iniziare a scoprire le anticipazioni, partendo dalla seconda puntata in onda oggi 23 novembre 2020 su Rai 1.

VITE IN FUGA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI OGGI 23 NOVEMBRE 2020, SECONDA PUNTATA

Vite in fuga anticipazioni seconda puntata, la trama dell’episodio 1×03 Aprile: L’ispettrice Serravalle è convinta che Claudio Caruana e la sua famiglia siano vivi e si stiano nascondendo. Ed effettivamente non sta sbagliando, anzi. Riesce a rintracciare Mario, il ragazzo di Alessio, e gli chiede un aiuto. Silvia è devastata dalla scoperta che la sera del delitto Claudio si trovava con Gloria, la sua amante. Claudio vorrebbe riconquistarla, ma non sa da dove cominciare per rimettere insieme i pezzi.

Vite in fuga le anticipazioni della seconda puntata, la trama dell’episodio 1×04 Gaeta: Silvia, non riuscendo a dissuadere Alessio dal fuggire a Gaeta, decide di seguirlo. Ilaria, messa sotto pressione, informa Claudio di quello che sta accadendo. A Gaeta arriva anche l’ispettrice Serravalle, che ha seguito Mario. E’ la fine dei giochi per la famiglia che si è nascosta per tutto questo tempo e che adesso rischia grosso?

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata di Vite in fuga in onda oggi su Rai 1.