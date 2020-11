Vite in fuga anticipazioni terza puntata: Gloria e la Serravalle arrivano a Ortisei, Uto indaga

Non ha brillato per ascolti la prima puntata di Vite in fuga e dobbiamo ammettere che la seconda ci ha lasciato più perplessi. La storia infatti sta prendendo una piega parecchio surreale tanto che vedendo gli episodi passiamo più tempi a chiederci se tutto questo sia verosimile che a seguire la trama vera e propria della fiction di Rai 1. Peccato perchè da sempre Claudio Gioè e Anna Valle sono due pilastri delle fiction e ci aspettavamo sicuramente di più. Ma torniamo alla serie con le anticipazioni della terza puntata di Vite in fuga in onda domenica 29 novembre 2020 su Rai 1. Come avrete visto, Anna ha deciso di mettersi in contatto con l’amante di suo marito che però ha negato di essere stata in compagnia dell’uomo la notte in cui Riccardo è stato ucciso. Questo rimette tutto in discussione per l’ennesima volta, così tanto che Anna si allontana da suo marito e trova conforto tra le braccia di un altro uomo…Nel frattempo a Ortisei arrivano sua l’ex amante di suo marito che la poliziotta che sta seguendo il caso…

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama per la puntata di Vite in fuga, la terza, in onda domenica prossima su Rai 1. Vi ricordiamo che in totale le puntate sono sei.

VITE IN FUGA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA TERZA PUNTATA 29 NOVEMBRE 2020

Vite in fuga anticipazioni terza puntata, la trama dell’episodio 1×05 Maggio: Claudio chiede aiuto a Udo, il vicino di casa che è in realtà un geniale informatico con seri disturbi di personalità. Gli chiede di trovare delle immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato, per dimostrare che in quel momento lui era in auto con Gloria Santini. Silvia nel frattempo non riesce più a convivere con il sospetto. Dopo la telefonata fatta alla segretaria di suo marito, stenta a credere alle sue parole…

Vite in fuga anticipazioni terza puntata, la trama dell’episodio 1×06 Udo: La Serravalle dopo aver scoperto che a telefonare a Gloria è stata una cameriera del pub dove lavora Silvia, sente di essere arrivata ad una vera svolta nella sua indagine. E così decide di andare a Ortisei per cercare la famiglia Caruana che lei da sempre, crede sopravvissuta. Silvia chiede aiuto a Casiraghi, che anche stavolta sarà determinante per mantenere intatto il piano di copertura dei Caruana. Ma non solo, la donna si butta tra le braccia del misterioso e affascinante uomo che ha conosciuto per caso…E tra di loro sembra nascere un certo feeling.

Quello che però continuiamo anche a chiederci è un’altra cosa: Anna è sottoposta a interrogatorio, quindi alla fine la famiglia è stata ritrovata. Ma parla al passato del marito. E’ perchè a Claudio è successo qualcosa? E’ morto?

Tutto questo e molto altro nella terza puntata di Vite in fuga in onda domenica su Rai 1.