Vite in fuga anticipazioni penultima puntata: Claudio si costituisce, come finirà?

Non sono mancati i colpi di scena ( anche un po’ troppo poco credibili a dire il vero) nella quarta puntata di Vite in fuga in onda ieri sera su Rai 1. I Caruana si sono salvati ancora una volta ma c’è chi da Roma indaga e ormai è vicino alla verità, passo dopo passo. Ma che cosa succederà nel nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 in onda domenica sera? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della quinta e penultima puntata di Vite in fuga trasmessa da Rai 1 il 6 dicembre 2020.

Come avrete visto i Caruana devono vivere con il peso della morte di Gabriele e per loro non è affatto semplice. Claudio e Anna sono sempre più lontani e la vita dei ragazzi non sta andando come si auguravano. E a quanto pare l’impossibilità di poter essere una famiglia serena, porterà Claudio/Giorgio a prendere una decisione inaspettata. Deciderà di andare a Roma per costituirsi? Scopriamolo con le anticipazioni della prossima puntata, eccole per voi.

VITE IN FUGA ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA: LA TRAMA DEL 6 DICEMBRE 2020

Vite in fuga anticipazioni quinta puntata, la trama dell’episodio 1×09 Agosto: Alessio vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e Claudio, inizialmente riluttante, si convince di non avere il diritto di impedire al figlio di mettere a frutto il suo talento. La Serravalle, dopo aver scoperto che Gloria è stata uccisa, ha un’intuizione: forse, per risolvere il caso, è necessario cambiare punto di vista. Con i pochi risparmi che hanno, Claudio e Anna decidono di dare una nuova possibilità ad Alessio che può quindi lasciare Ortisei e andare a studiare al conservatorio.

Vite in fuga anticipazioni quinta puntata, la trama dell’episodio 1×10 Settembre: La distanza tra Silvia e Claudio diventa irreparabile quando si scopre che Claudio è accusato di aver ricevuto una tangente per concludere la trattativa che ha portato la banca al fallimento. Silvia abbandona il marito e Claudio, annientato, comunica a Casiraghi che ha deciso di costituirsi. Lo farà davvero?

Non ci resta che seguire la quinta e penultima puntata di Vite in fuga in onda domenica sera su Rai 1.