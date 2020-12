Vite in fuga anticipazioni ultima puntata: la vendetta di Casiraghi

Colpo di scena per l’ultima puntata di Vite in fuga in onda oggi 7 dicembre 2020. A quanto pare le persone che dicevano di voler proteggere Claudio e la sua famiglia in realtà hanno sempre mentito e hanno ordito alle loro spalle una vendetta ben studiata. Ma che cosa vogliono Casiraghi e Myriam? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della sesta e ultima puntata della fiction di Rai 1. Vite in fuga arriva al capitolo finale questa sera: Matilde e Lorenzo sono stati rapiti proprio da Casiraghi e così Claudio non si è costituito. Silvia invece si trova in un commissariato dove sta raccontando parte della storia della sua famiglia ma anche lei alla fine ha capito che la persona che ha rapito i suoi figli, è la stessa persona che per sei mesi ha finto di stare dalla loro parte. Ma di che cosa si stanno vendicando e perchè? E chi ha ucciso Riccardo?

I ragazzi al momento stanno pagando lo scotto più grande, non hanno nulla a che fare con questa storia eppure la loro vita per sei mesi è stata stravolta e adesso sono stati persino rapiti. Si salveranno?

VITE IN FUGA ANTICIPAZIONI SESTA E ULTIMA PUNTATA 7 DICEMBRE 2020

Ma vediamo Nel dettaglio le anticipazioni degli ultimi due episodi di Vite in fuga che ci rivelano anche quello che sarà il gran finale.

Vite in fuga anticipazioni ultima puntata, episodio 1×11 Casiraghi: L’avventura dei Caruana subisce una svolta tragica quando marito e moglie sono costretti, nonostante l’irreparabile frattura, a stare di nuovo uniti per buttarsi nella disperata ricerca dei loro figli. L’indagine della Serravalle si dimostra fruttuosa e finalmente le sue intuizioni coincidono con le scoperte dei colleghi Calasso e Polito, costretti a non avvalersi più del suo contributo.

Vite in fuga anticipazioni ultima puntata, episodio 1×12 Wilcock: Il proposito di Claudio di costituirsi salta a causa della sparizione di Alessio e Ilaria. Claudio è chiamato ad affrontare una prova difficilissima: dovrà recarsi sotto copertura al Banco San Mauro e affrontare il suo capo Cristiano Wilckock, durante un’importante conferenza. Per lui la parte più difficile della vicenda è appena iniziata. Casiraghi e Myriam vogliono la loro vendetta mentre Caruana deve dimostrare sia di essere innocente che la colpevolezza dei suoi ex colleghi e non sarà facile…

Tutto questo e molto altro nella seta e ultima puntata di Vite in fuga in onda oggi 7 dicembre 2020 su Rai 1.