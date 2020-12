Il silenzio dell’acqua 2 ultima puntata: chi è l’assassino? Il mistero delle chiavi

Il silenzio dell’acqua 2 è arrivato il gran finale: il 16 dicembre 2020 andrà in onda la quarta e ultima puntata della fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ma cercare di capire quale sarà il finale è difficile! Pochissimi gli indizi che ci portano verso un solo colpevole. Tutti infatti potrebbero aver ucciso Sara e Luca, chi per un motivo chi per l’altro. C’è Katia che era presa da Rocco e potrebbe aver ucciso Sara per gelosia; c’è Sergio e c’è Elio: entrambi legati a Sara e Luca per via del traffico di anabolizzanti… Ci sono la sorella di Sara e suo marito, e perchè no, c’è anche Nina. Tante le persone che potrebbero essere coinvolte nel duplice omicidio che ha sconvolto il paese….

L’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua 2 ci aspetta in onda mercoledì prossimo e solo allora scoprire che cosa è successo davvero quella notte.

IL SILENZIO DELL’ACQUA 2 ANTICIPAZIONI QUARTA E ULTIMA PUNTATA: LA TRAMA

E siamo arrivati ormai al giro di boa, e nell’ultima puntata scopriremo chi ha ucciso Sara e Luca, c’è un solo assassino? Gli assassini sono due? Che cosa è successo davvero quella notte in casa?

Il silenzio dell’acqua le anticipazioni dell’ultima puntata, episodio 2×04

Andrea nega di aver aggredito Elio, ma i fatti sembrano smentirlo. Com’è possibile? Luisa deve scoprire la verità sul collega, mentre l’assassino di Sara e Luca sembra avere mille volti. L’impressione è che Elio lo abbia fatto di proposito, si è fatto vedere con Andrea per far credere a tutti che alla fine sia stato lui a picchiarlo mentre c’è dell’altro… Matteo, intanto, è sempre più convinto dell’innocenza di suo padre Elio. Questo lo porta anche a incrinare la relazione con la sua ragazza Nina. Nel frattempo, Don Carlo si imbatte in alcuni inquietanti indizi. Luisa e Andrea sono sulle tracce dell’assassino, ma la verità potrebbe essere più sorprendente di quanto abbiano sospettato. Intanto, il cadavere di Sergio riemerge dall’acqua e le indagini sulla sua morte innescano un meccanismo che rischia di essere letale, ancora una volta.

Tutti potrebbero essere l’assassino, di Luca e Sara ma anche di Sergio. E le ipotesi sono davvero tante, c’è persino chi ha pensato che possa esser stata la piccola Giulia a far del male per sbaglio a suo fratello e a sua madre. E poi c’è quello strano dettaglio delle chiavi che Sergio portava con sè e che teneva sotto il letto: che cosa aprono quelle chiavi?

E secondo voi: chi sono i colpevoli? Appuntamento a mercoledì prossimo con la quarta e ultima puntata de Il silenzio dell’acqua 2 in onda su Canale 5 in prima serata.