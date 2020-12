The Wilds è su Amazon Prime: una serie per i giovanissimi

Che cosa ci fanno 9 ragazze su un’isola deserta dopo quello che sembrerebbe essere un classico incidente aereo? Lo scoprirete se deciderete di guardare la nuova serie di Amazon Prime Video The Wilds. Pubblicizzata moltissimo anche in Italia, dalle giovanissime influencer, la serie si rivolge proprio a un pubblico molto giovane, quello dei teen agers e racconta la storia di alcune ragazze che stanno facendo un viaggio per raggiungere una sorta di oasi magica, dove potranno ritrovare se stesse. E’ un viaggio che nessuno di loro avrebbe voluto fare, sono stati i genitori delle ragazze a decidere di organizzare il tutto, per i più svariati motivi. Quello che tutte queste giovanissime piccole donne sembrano avere in comune è un problema: c’è chi è troppo aggressiva, chi è depressa a causa di una relazione terminata, chi ha un disturbo alimentare…Ci sono tante storie che si intrecciano e che pian piano, nel corso della serie, vengono raccontate.

E poi c’è quello strano incidente che sin da subito ci ricorda la serie Lost, che forse i giovani e le giovani adolescenti non ricorderanno neppure. Ma non c’è nulla in comune perchè già dal primo episodio scopriremo che l’incidente, non è tale e che le protagoniste di The Wilds sono state messe alla prova.

DALL’11 DICMEBRE 2020 SU AMAZON PRIME ECCO THE WILDS

Ma Lost non sarò l’unica serie che vi verrà in mente guardando The Wilds, perchè c’è un po’ di tutto, giusto per piacere a ogni palato. Rivivrete alcuni riferimenti che vi faranno pensare a You, per non andare troppo indietro nel tempo. Ma molte altre cose vi faranno pensare a Pretty Little Liars e per chi ha qualche annetto in più, ecco anche dei richiami a Gossip Girl. Ce n’è per tutti i gusti, davvero.

L’ingrediente principale della serie The Wilds probabilmente è il teen dramma: di un amore finito che a quell’età sembra essere l’unica cosa che conta; di una medaglia che non arriva; di un concorso di bellezza da superare; di un risultato che delude, di una amicizia che non sboccia. Come dice la prima ragazza a raccontare la sua storia, nel primo episodio di The Wilds, è molto più traumatico essere una adolescente che cresce negli Stati Uniti di un naufragio su un’isola deserta…

Cosa c*zzo hanno di tanto fantastico le vite che ci lasciamo alle spalle?

E’ la domanda che apre la serie e che ci permette di capire perchè tutti questi genitori hanno deciso di spedire le loro figlie, con valigie nuove di zecca, alle Hawaii con la speranza di vederle rinascere dopo un week end femminista. Una soluzione semplice a un problema complicato che non aiuterà le giovani protagoniste di The Wilds, almeno loro lo pensavano sull’aereo prima dell’incidente.

Il colpo di scena arriva sin da subito: già nel primo episodio di The wilds succede un imprevisto che ci permette di scoprire che le ragazze non sono lì per caso. L’isola è piena di telecamere perchè è così che le cose dovevano andare, perchè è questo il modo di “rinascere”. Ma non ci si aspettava che una ragazza perdesse la vita…

10 episodi per raccontare la prova che le protagoniste di The Wilds devono superare. Vi abbiamo incuriosito? La serie è già disponibile su Amazon Prime video.

THE WILDS: IL CAST DELLA SERIE