Il silenzio dell’acqua 2 il finale che lascia tutti con l’amaro in bocca per il destino di Andrea

E’ andata in onda il 16 dicembre 2020 l‘ultima puntata de Il silenzio dell’acqua 2 la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Il finale era molto atteso dal pubblico che voleva capire chi avesse ucciso Sara e Luca e per quale motivo. Ma nessuno si aspettava forse l’epilogo che gli autori hanno scelto per la serie di Canale 5. Infatti, a parte il caso brillantemente risolto da Andrea e Luisa, sul finale c’è stato un clamoroso colpo di scena che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. I due protagonisti infatti, non si sono potuto godere neppure la soddisfazione di aver messo dietro le sbarre il colpevole perchè un evento drammatico, ha cambiato tutto.

IL SILENZIO DELL’ACQUA 2 ULTIMA PUNTATA: ANDREA E’ DAVVERO MORTO?

Nel corso di questa seconda stagione de Il silenzio dell’acqua, il pubblico che ha seguito la fiction ha conosciuto anche Elio, il padre biologico di Matteo. Un uomo misterioso intento a dei traffici illeciti che poi, nel corso della serie, si è dimostrato essere anche un assassino. Purtroppo però prima ancora che la polizia italiana lo potesse fermare per la morte di Sergio, Elio ha deciso di vendicarsi. E così si è presentato da Matteo e da sua madre, minacciandoli con una pistola e aspettando l’arrivo di Andrea.

Il poliziotto era felice, con le fedi in mano tornava a casa orgoglioso della sua famiglia. Non poteva sapere che ad attenderlo ci sarebbe stato Elio, con la pistola puntata contro la sua testa. Luisa ha capito quello che stava succedendo ed è arrivata in tempo solo per evitare una strage ma nulla ha potuto fare per il suo amico. Andrea è stato ferito in modo mortale da Elio ed è caduto in piscina. Dal finale si deduce che Andrea sia morto ma si sa, nelle fiction tutto è possibile.

Il fatto è che di certo non lo scopriremo mai perchè questa fiction non potrà sicuramente avere una terza stagione. Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti hanno il dente avvelenato per come Il silenzio dell’acqua è stata trattata da Mediaset ed è quasi impensabile pensare, che accetteranno un ipotetico sequel, se mai ci fosse!