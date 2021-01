Mina Settembre su Rai 1 la fiction con Serena Rossi assistente sociale dal cuore grande

Una nuova fiction sbarca su Rai 1. Serena Rossi sarà protagonista di Mina Settembre, un dramedy sentimentale ambientato a Napoli, in onda con le prime due puntate il 17 e il 18 gennaio 2021 su Rai 1. La protagonista della nuova fiction Rai è un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Mina Settembre è interpretata proprio dalla bravissima Serena Rossi. Ma la fiction di Rai 1 è anche il racconto di una donna – dal carattere deciso, ma anche dolce e fragile – che prova a rimettere in piedi la propria vita. Separatasi da poco e ancora indecisa sui suoi sentimenti, Mina è divisa tra il suo ex marito Claudio e Domenico, il nuovo ginecologo del consultorio in cui lavora.

Scritta da Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta, la serie tv in dodici episodi da 50’, diretti da Tiziana Aristarco, è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni “Un giorno di Settembre a Natale” e “Un telegramma da Settembre”, editi da Sellerio.



SEI PUNTATE IN PRIMA SERATA CON MINA SETTEMBRE-Mina Settembre è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano, in onda in prima visione su Rai1 con le prime due serate il 17 e il 18 gennaio per proseguire, come appuntamento del prime time sulla rete ammiraglia, la domenica.

MINA SETTEMBRE UN CAST DI PRIMO ORDINE PER LA FICTION DI RAI 1-Protagonista Serena Rossi, affiancata nel racconto da un solido cast composto da Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino,

Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Susy del Giudice, Primo Reggiani e con la partecipazione di Marina Confalone, nel ruolo di Olga, la madre di Mina.

Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama della nuova fiction di Rai 1.

Mina Settembre in onda su Rai 1: la trama della fiction con Serena Rossi

Gelsomina Settembre, detta Mina, è un’assistente sociale napoletana, sempre pronta a prendersi carico dei tanti casi che giungono al suo consultorio, nel centro storico di Napoli. Cuore pulsante della città e patrimonio artistico immenso è anche una zona difficile e problematica, dove spesso si vive al limite della legalità. Per seguire la sua vocazione lavorativa, Mina ha lasciato lo studio da psicologa al Vomero, con un colpo di testa che le ha alleggerito il portafogli ma che non smette di regalarle emozioni forti e soddisfazioni immense.



Temporaneamente ospite a casa di sua madre, algida e cinica altoborghese dalla battuta tagliente, Mina si ritrova anche a fare i conti con un

mistero legato al passato di suo padre, morto da poco: chi è la donna ritratta nella foto nascosta nel suo studio? E se suo padre avesse sempre mentito, nascondendo a tutti una seconda vita? Decisa a scoprirlo, Mina si lancia in un’indagine che la porterà a confrontarsi con una verità molto più

scomoda di quanto immaginasse. Tutto questo mentre corre da una parte all’altra della città per aiutare chi ha bisogno di lei.



Commedia, sentimento, drama e mistero sono gli ingredienti di questa serie che offre anche un affresco di Napoli – e più in generale del nostro Paese – e dell’umanità variegata e sorprendente che la popola.

Appuntamento quindi per domenica sera con la prima puntata di Mina Settembre.