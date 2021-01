Serena Rossi sul set di Mina Settembre con il compagno confessa la difficoltà di baciare Zeno e Pasotti

Il 17 gennaio vedremo Serena Rossi in Mina Settembre, la serie tv che ha tra i personaggi anche il compagno, Davide Devenuto, ma non è lui che ha dovuto baciare. Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti sono i suoi due uomini dell’ultima fatica sul set e a Vanity Fair Serena Rossi racconta cosa accadeva ogni volta che doveva baciare uno dei due attori. Innamorati dai tempi di Un posto al sole Davide e Serena sono più felice che mai insieme al figlio Diego, sognano ben altro che il lavoro. Tornando al set e quei baci Serena Rossi rivela che faceva disperare anche la regista perché ogni volta che baciava Zeno o Pasotti si girava verso il compagno con l’aria da cane bastonato. “E vabbè Serè non è che ogni volta te devi girà per chiedergli scusa” era l’esclamazione della regista di Mina Settembre. Questo dice tanto sul loro amore ma è tutta l’intervista, che potremo leggere completa sul settimanale in edicola questa settimana, che racconta di quanto sia speciale l’attrice.

NEI SOGNI DI SERENA ROSSI X FACTOR E LA CALIFORNIA

C’è un ruolo che avrebbe tanto voluto e che le è stato negato, quello di giudice di X Factor, perché convinta che abbia più cultura musicale che cinematografica. In compenso la vedremo in primavera anche nel programma Canzone segreta, nel ruolo di conduttrice, con serate a base di musica ed emozioni.

Tra 20 anni si vede in California con il suo compagno, immagina di vivere lì ma non perché sogna set hollywoodiani: “ Vorrei andare lì così Davide gioca a golf e io gli faccio compagnia mangiando il più possibile. Vede, per noi il lavoro è importante, ma non è la priorità. Conta più tutto il resto: la quotidianità, la famiglia, Diego…”.