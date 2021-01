Mina Settembre torna stasera con la seconda puntata: chi era l’amante di suo padre?

Una sorta di giallo, un piccolo mistero sentimentale quello che Mina Settembre, interpretata dalla meravigliosa Serena Rossi, è chiamata a risolvere dopo aver trovato nella cassaforte di suo padre la foto di una donna con la quale ha probabilmente avuto una relazione. Le poche righe che Mina ha trovato dietro una fotografia di una donna che si vede di spalle, l’hanno sconvolta. Cosa succederà adesso? Ve ne parliamo nelle anticipazioni per la seconda puntata di Mina Settembre in onda proprio oggi, 18 gennaio 2021 su Rai 1. Doppio appuntamento questa settimana con la fiction che ci racconta la storia di una assistente sociale dal cuore grande, tradita da suo marito in un momento delicato della sua vita ma pronta a darsi per il prossimo. Mina non ha ancora perdonato il suo Claudio ma allo stesso tempo sembra iniziare a provare qualcosa per Domenico, il ginecologo che ha conosciuto poco prima di Natale! Che cosa succederà?

E oltre all’amore, ci sono anche i misteri legati al passato. Come dicevamo in precedenza infatti, Mina, dopo essersi trasferita a casa di sua madre, ha trovato la chiave di una cassaforte e dentro c’era una foto; dovrebbe raffigurare la donna che suo padre ha amato, e leggere che non ha lasciato la famiglia solo per non distruggere la sua vita, ha devastato Mina, che non se lo aspettava.

Mina Settembre torna stasera su Rai 1: le anticipazioni della seconda puntata

Le anticipazioni del primo episodio 1×03 Il pappice e la noce: Tra Mina e Domenico c’è imbarazzo quando si ritrovano in consultorio, ma come sempre non c’è tempo per occuparsi dei propri turbamenti amorosi. Mina riceve la visita di un professore preoccupato per il suo miglior allievo, Thomas, talentuosissimo nella musica, finito purtroppo in un brutto giro.

Le anticipazioni del secondo episodio 1×04 Ansia da prestazione: Stavolta è Irene a chiedere aiuto a Mina per una questione molto delicata: si tratta di Gianluca, suo figlio, che per Mina è un po’ un nipote. Sedici anni, età difficile, si è innamorato di una ragazza ben più grande e più sveglia di lui, che sembra lo stia portando sulla cattiva strada. In più sono scomparsi dei soldi: potrebbero essere stati spesi in stupefacenti? E Mina è ancora divisa tra due uomini: non sa se perdonare suo marito oppure voltare pagina…Ma intanto anche sua madre scopre che Mina vede Domenico, per lei un gran tamarro!

Una puntata quindi da non perdere quella di stasera.