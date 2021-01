Mina Settembre anticipazioni terza puntata: Claudio e Domenico nel cuore di Mina, chi sceglie?

Come è cambiata la vita di Mina Settembre in pochi mesi. Prima era una psicologa con al fianco un importante marito, adesso non c’è più il suo adorato papà e non sa che ne sarà del suo matrimonio. Ha però un lavoro che ama e che le riempie il cuore ma la sua vita, è ancora un uragano. Cosa succederà nella vita della nostra bellissima Mina? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della terza puntata di Mina Settembre in onda domenica 24 gennaio 2021. La fiction con Serena Rossi, da record di ascolti al suo esordio, con quasi 6 milioni di spettatori, andrà in onda sempre alla domenica sera mentre su Rai 1, dalla prossima settimana, arriva un altro amatissimo volto della rete. Lino Guanciale infatti, sarà il Commissario Ricciardi in una nuova fiction per il 2021 della Rai.

Ma torniamo alle anticipazioni della terza puntata di Mina Settembre in onda domenica sera su Rai 1.

Mina Settembre anticipazioni: la trama della terza puntata 24 gennaio 2021

1×05 Onora il Padre: Si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega. Vedendo le famose peonie rosa, Mina inizia a pensare che forse la sua amante possa essere una delle persone che lavorava fianco a fianco con suo padre. Olga le ha detto che sapeva del tradimento ma che non ha voluto indagare. Perchè Mina vuole scoprire a tutti i costi chi è questa amante?

1×06 Andare avanti: Per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa. Mina su questo non transige ma ha anche uno scontro con Claudio che le fa notare che dietro la fine della loro relazione c’è la morte di suo padre. Per Mina questo è un colpo basso visto che lui l’ha tradita…

Tutto questo e molto altro nella terza puntata di Mina Settembre in onda domenica su Rai 1. Vi ricordiamo che le puntate della fiction sono sei.