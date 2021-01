Gli ascolti della domenica sera: Mina Settembre che Boom, Barbara d’Urso che flop

Con quasi 6 milioni di spettatori, la fiction di Rai 1 torna a far brillare la prima serata della rete. Questa volta tocca a Serena Rossi riaccendere il prime time di Rai 1, e lo fa alla grande con la sua Mina Settembre. Ascolti pazzeschi per la prima puntata della fiction di Rai 1 che si porta a casa una media vicina ai sei milioni di spettatori. E mentre la Rai si gode i grandi numeri della prima serata, Mediaset non può che prendere atto di un ennesimo flop. Live-Non è la d’urso non piace, non convince, è troppo lungo. Inizia con una parte dedicata all’attualità davvero poco credibile e prosegue poi con temi triri e ritriti, tra l’altro concentrandosi molto sul Grande Fratello VIP e su dinamiche che a nessuno interessano ( visti gli altrettanti bassi ascolti del reality di Canale 5).

Ma vediamo i numeri per renderci conto dei risultati portati a casa in prima serata.

Gli ascolti della domenica sera: numeri pazzeschi per Rai 1

Nella serata del 17 gennaio 2021, la vittoria schiacciante va a Serena Rossi. Malissimo Live che torna in onda dopo un mese e resta sotto i 2 milioni di spettatori nonostante il coprifuoco, la platea più ampia e tutto il cucuzzaro.

Mina Settembre fa 5.836.000 spettatori pari al 22.6% di share. Secondo gradino del podio per Fazio, nella fascia della prima serata. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato 2.243.000 spettatori con l’8.1%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.365.000 spettatori con il 7.3%.

Su Canale5 Live – Non è la D’Urso registra 1.995.000 spettatori con uno share dell’11% (presentazione a 2.176.000 e il 7.6%). Su Rai2 9-1-1 fa1.217.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Fantastic 4 – I fantastici 4 ha intrattenuto 1.319.000 spettatori (5%). Su Rete4 Il piccolo lord totalizza un a.m. di 1.097.000 spettatori (4.5%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.544.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte e 889.000 spettatori con il 6.2% nella seconda parte.

Su Tv8 Family Food Fight fa 343.000 spettatori (1.3%). Sul Nove la finale di Supercoppa di Spagna Barcellona-Athletic Bilbao fa 336.000 spettatori con l’1.3%.

Questa sera Mina Settembre con la sua seconda puntata affronta il Grande Fratello VIP 5 …Vedremo domani quale sarà il risultato…Tra l’altro, la fiction di Rai 1 ci dimostra che non è vero che le fiction programmate alla domenica sera perdono di interesse. In questo periodo anche la domenica è un giorno che va e deve essere sfruttato.