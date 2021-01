Made in Italy anticipazioni terza puntata: per Irene missione Armani e Valentino

Cosa succederà nella terza puntata di Made in Italy in onda il prossimo mercoledì su Canale 5? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dei due episodi trasmessi su Canale 5 il 27 gennaio 2021. Vi ricordiamo tra l’altro, che la serie è disponibile su Amazon Prime Video, con tutti gli episodi già on line…Irene è pronta per la sua nuova vita da giornalista e proprio nella terza puntata di Made in Italy la vedremo superare brillantemente il suo esame. La giovane aspirante giornalista di Appeal adesso ha il suo tesserino e può finalmente iniziare a firmare i suoi articoli. Il primo regalo glielo fa proprio Rita che ha intenzione di scrivere un lungo articolo dedicato a Giorgio Armani e porta proprio Rita a conoscere quello che per molti, è ancora solo un giovane vetrinista ma che di lì a poco, avrebbe rivoluzionato il modo di vestire, soprattutto per le donne…

Pronti per scoprire tutto quello che succederà nella terza puntata di Made in Italy? Ecco le anticipazioni per voi.

Made in Italy anticipazioni: la trama della terza puntata 27 gennaio 2021

Irene e Rita incontrano insieme Giorgio Armani ( interpretato da Raoul Bova) che si lascia intervistare dalla giovane giornalista di Appeal. Tra l’altro Irene ha due nuove idee: vorrebbe inserire nell’intervista anche i bozzetti della nuova collezione, ma si prende una grande responsabilità portandoli fuori, e fare anche delle foto a Giorgio. Rita è d’accordo e alla fine si fa quello che Irene aveva suggerito. Ma c’è un imprevisto. Irene infatti perde i bozzetti in un bar dove sta festeggiando con gli altri il suo esame. E’ infatti diventata da poco giornalista. Nel brindisi, il tappo dello spumante finisce contro un giovane e affascinante che si presenta a Irene. Si chiama Davide. Sarà lui a prendere i bozzetti e a riportarli a Giorgio Armani…Irene anche questa volta è salva! Oltre alle questioni della rivista, c’è in ballo anche altro: Rita cerca disperatamente suo figlio Simone fino a quando poi non riceve un messaggio. Il venerdì lui la chiamerà per dirle una cosa importante. Anche Filippo è alle prese con i problemi causati da Flavio. Ha un debito di oltre 3 milioni che l’uomo decide di pagare dopo esser stato pestato a sangue. Non ha però modo di mettere insieme i soldi e li ruba sua zia…

Il giorno della sfilata di Armani Irene riceve due sorprese: l’invito da parte dello stilista e anche dei fiori. Davide ha comprato un biglietto e l’aspetta alla sfilata ma poco prima di entrare, Monica riesce ad avvisarla: sua mamma ha avuto un malore. Irene quindi scappa in ospedale e non incontra Davide.

Dopo la copertina dedicata ad Armani, nonostante il successo di vendite, molti inserzionisti ritirano la pubblicità da Appeal. Nava quindi fa capire a Frattini che l’unico modo per non perdere anche Valentino, è farlo sentire un imperatore. Irene e Rita devono andare a Roma ma la caporedattrice deve aspettare la chiamata di Simone e diserta. Frattini intanto scopre che ci sono dei problemi alla rivista, i conti non tornano. Irene e Monica realizzano degli scatti meravigliosi ma Valentino non si lascia intervistare. Sarà Rita a farlo telefonicamente…Intanto Monica e Irene ricevono la notifica di sfratto…

Tutto questo e molto altro nella terza puntata di Made in Italy in onda mercoledì 27 gennaio 2021 su Canale 5.