Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: tra Ginevra ed Erasmo succederà qualcosa? Cosa nasconde lo zio di Penny?

Siamo arrivati a metà strada! In onda il prossimo giovedì la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 e sono ancora tante le cose che non sappiamo. Non sappiamo che cosa è successo davvero a Carolina e a suo marito; non sappiamo chi è la madre di Erasmo e qual è il suo legame con Suor Angela…Tanti interrogativi che pian piano, di certo, troveranno una risposta ma per il momento, dobbiamo solo aspettare. Che cosa succederà nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il 28 gennaio 2021? Lo scopriamo proprio con le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata! Nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 arriverà anche un nuovo personaggio: lo zio di Penny che a quanto pare, potrebbe essere la persona perfetta per adottarla e Azzurra andrà in crisi! Avrete visto che Ginevra ed Erasmo si sono molto avvicinati, sembravano essere vicini al bacio ma quanto il ragazzo ha sentito dire a Gin quelle cattiverie sul suo conto, ha subito deciso di staccarsi. Potrebbe persino tornare a delinquere? Lo scopriamo con le anticipazioni per la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6, eccole per voi.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni quinta puntata: la trama del 28 gennaio 2021

La prossima settimana come sempre ci aspettano due episodi, il nono dal titolo Falese etichette e il decimo dal titolo Prenditi cura di me.

6×09 False Etichette: Arriva in convento lo zio di Penny per adottare la bambina, ma Azzurra non si fida: quell’uomo nasconde qualcosa! Suor Angela invita la novizia alla calma, anche perché sembra davvero avere solo buone intenzioni. Nel frattempo, Monica prenota una seduta di psicoterapia con Emiliano: peccato che il dottore crede si tratti di un appuntamento romantico. Erasmo, ferito dalle parole di Ginevra, torna al suo vecchio giro di criminalità. Gin sembra accorgersi di quello che sta succedendo: arriverà in tempo per fermarlo e far si che non commetta gli stessi errori del passato?

6×10 Prenditi cura di me: Azzurra e suor Angela scoprono il passato di Fabio, lo zio di Penny. Intanto Erasmo, costretto a letto, viene assistito da suor Angela: questa vicinanza fa riaffiorare nuovi ricordi nella suora. La sensazione è che anche il padre di Lorenza sappia qualcosa su Erasmo, il suo interesse nei confronti del ragazzo, è un po’ sospetto…Mentre Monica vorrebbe uscire con Emiliano, la relazione tra Nico e Ginevra è a un bivio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda la prossima settimana su Rai 1.