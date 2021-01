Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: Erasmo fratello o nipote di Suor Angela?

Ancora prima che la sesta stagione di Che Dio ci aiuti andasse in onda, ci eravamo chiesti chi potesse essere Erasmo. Dalle anticipazioni si capiva che tra lui e Suor Angela c’era un legame di sangue ma al momento, non è ancora chiaro quale sia. I due sono certamente parenti, questi è abbastanza chiaro: ma chi è la suora per il giovane scapestrato e perchè suo padre sembra essere così legato ad Erasmo? Cerchiamo di scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il prossimo giovedì su Rai 1. Nel prossimo appuntamento, scopriremo come mai Suor Angela ed Erasmo hanno la stessa voglia sulla gamba? E’ un segno inequivocabile del fatto che i due siano parenti. Nella puntata di Che Dio ci aiuti 6 tra l’altro ci sarà una guest star d’eccezione. Vedremo infatti Stefano de Martino. Ma scopriamo nel dettaglio con le anticipazioni della sesta puntata tutto quello che accadrà il 4 febbraio 2021 ad Assisi…

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni quinta puntata: la trama del 4 febbraio 2021

Le anticipazioni dell’episodio 6×11 Il mio angelo: Azzurra si trova alle prese con un’importante decisione: valutare la famiglia più adatta per adottare Penny. Ma la bambina sembra avere le idee chiare. Mentre Suor Angela è tormentata dal dubbio che Erasmo possa essere suo figlio, Suor Costanza iscrive le coppie del convento a una gara di ballo presieduta da Stefano De Martino. Il fatto che Erasmo possa essere il figlio di Suor Angela lascia dei dubbi: è possibile che la suora abbia dimenticato ben 9 mesi della sua vita, quelli della gravidanza? Sembrava aver perso la memoria, non ricordando solo un breve periodo ma se fosse lei la madre di Erasmo, avrebbe perso oltre un anno di memoria. La sensazione è che la suora possa essere la zia oppure la sorella di Erasmo. Una cosa è certa: suo padre probabilmente conosce tutta la verità su questa storia.

Le anticipazioni dell’episodio 6×12 Segreti di famiglia: Il ritorno ad Assisi di Elisa, la sorella di suor Angela, porta a galla segreti di famiglia. Anche Erasmo, aiutato da Carolina, indaga per rintracciare sua madre. Nel frattempo, Monica si ritrova a dover gestire la visita inaspettata di una sua parente, la zia Franca, e convince Nico e Penny ad aiutarla ad ottenere da lei un lascito di denaro.

Tutto questo e molto altro nella sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il prossimo giovedì su Rai 1.