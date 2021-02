Il commissario Ricciardi terza puntata: il ritorno di Livia ma è Enrica a far sorridere Ricciardi

Sarà difficile capire che cosa prova per la bella Enrica con il ritorno di Livia a Napoli oppure Ricciardi sa quelli che sono i suoi sentimenti per la giovane vicina di casa? Lo scopriremo forse nella terza puntata de Il commissario Ricciardi in onda l’8 febbraio 2021. Le anticipazioni ci rivelano che Livia ha deciso di tornare a Napoli, in villeggiatura per l’estate, convinta che Alfonso Ricciardi sia l’uomo della sua vita. Ha compreso il suo malessere, ha capito perchè soffre per la morte di suo figlio e in lui ha trovato quello che non aveva mai visto prima in nessun altro uomo. Ma Livia non sa che nel cuore di Ricciardi c’è la dolce e bella Enrica, che da mesi, forse anni, aspetta che il commissario faccia un passo verso di lei…Cosa succederà adesso? Il nostro tenebroso commissario, si lascerà sedurre da Livia, che sa bene come giocare le sue armi o resisterà al fascino di una donna con una certa esperienza, elegante e decisa, molto diversa da Enrica, che non sa neppure cosa fare con quell’uomo che le sorride dalla finestra?

Non ci resta che scoprire cosa sta per succedere con le anticipazioni per la terza puntata, eccole per voi.

Il commissario Ricciardi anticipazioni: la trama della terza puntata 8 febbraio 2021

Dopo la primavera questa volta siamo in estate…Caldo. Torrido, impietoso, atroce. Per le strade, nei vicoli, nelle stanze buie dei palazzi. Caldo. Da odiare chi si ama, perché osa guardare altrove, perché vuole libertà. Caldo. Da non mangiare, da non dormire. Mentre Ricciardi ed Enrica sembrano finalmente avvicinarsi, la duchessa di Camparino, donna bella quanto chiacchierata in città, viene trovata morta. Tante le piste che conducono all’assassino. Nel frattempo, Livia torna e si stabilisce a Napoli, decisa a conquistare il cuore di Ricciardi.

Adesso è il commissario a dover decidere: far spazio nel suo cuore a una donna conosciuta da poco o fare finalmente il grande passo verso Enrica? Non dimentichiamoci che solo quando pensa a lei, il suo cuore si riempie di gioia. Ma è anche vero che per la prima volta Enrica lo vedrà sorridere, a pranzo fuori con un’altra donna. E forse potrebbe non prenderla benissimo…

Appuntamento a lunedì sera per scoprire se ci saranno delle piacevoli novità per il caro Ricciardi.