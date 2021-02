Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: Erasmo trova sua madre e scopre la verità su Suor Angela?

Forse senza esitare, suor Angela avrebbe dovuto dire a Erasmo di essere sua zia, il resto sarebbe arrivato dopo. E invece ha preferito ascoltare suo padre e non raccontare nulla al ragazzo. Ma non sa che Erasmo ha finalmente trovato il nome di sua madre e che si avvicina alla verità. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni della settima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda l’11 febbraio su Rai 1. Come avrete capito ieri, suor Angela ed Erasmo sono fratelli. Era abbastanza chiaro dallo strano interesse che il padre di Lorenza aveva per il ragazzo, anche se dice che la mamma di Erasmo non gli ha mai detto nulla. Tra di loro c’era una sorta di strana affinità che forse si ritroverà nelle prossime puntate. Ricordate infatti che il padre di suor Angela sta morendo e che ha bisogno di un trapianto di rene? Potrebbe essere Erasmo il donatore? Il ragazzo potrebbe scoprire che suo padre ha poco tempo da vivere e magari, per cercare di dare ancora delle speranze e passare del tempo con lui, potrebbe fare questo gesto eclatante! Nelle ultime tre puntate di Che Dio ci aiuti 6 potrebbe succedere davvero di tutto!

Ma torniamo alle anticipazioni della settima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il prossimo giovedì su Rai 1.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni: la trama della settima puntata 11 febbraio 2021

Le anticipazioni dell’episodio 6×13 Pensaci tu!: Suor Angela e suo padre Primo cercano di rintracciare Vanessa: prima di raccontare tutto a Erasmo vogliono essere sicuri. Ma anche Erasmo si avvicina sempre più alla verità sulle sue origini. Non sanno infatti che ha trovato anche l’indirizzo di quella che dovrebbe essere appunto sua madre…Azzurra, intanto, cerca in tutti i modi di far avvicinare Penny a Monica, che però è distratta dalla sua relazione con Emiliano. Nico organizza una cena a quattro con Ginevra, Monica ed Emiliano che potrebbe portare a grandi sorprese. C’è una strana sensazione nell’aria, siamo davvero sicuri che tra Nico e Monica sia finita?

Le anticipazioni dell’episodio 6×14 Desideri: Scoperta la verità sul suo passato, Suor Angela cerca di riconciliarsi con Erasmo che, però, non sembra ancora pronto a perdonarla. Ginevra si allontana dal convento per fare chiarezza sui propri sentimenti, mentre Nico ed Erasmo si trovano costretti a una difficile convivenza. Gin si rende conto di provare qualcosa per Erasmo ma non riesce a decifrare di che cosa si tratti…

Tutto questo e molto altro nella settima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì prossimo su Rai 1.